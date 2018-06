Martin Stropnický vyšetřuje vraždu

Česká detektivka měla podle Stropnického dřív dobrou tradici. "Z poslední doby jsem ale dobrou českou psychologickou krimi neviděl."

Bolero režiséra a kameramana F.A. Brabce a scénáristky Markéty Zinnerové inspirovala skutečná vražda, která se udála na Slovensku před 28 lety. "Nehledejme míru fikce a nepátrejme, zda odpovídá barva trička vymyšlené postavy s tou skutečnou," reagoval herec, když se dozvěděl, že pachatelé, kteří byli nedávno za svůj čin znovu odsouzeni, žádají milionové odškodné. Film podle něj neparazituje na cizím neštěstí. "Téma je živé a autoři prostě měli pocit, že stojí za to ho natočit." - Více o protestu obviněných

"Nejsme první, je běžné, že se tvůrci inspirují tím, co se opravdu stalo," řekl F.A. Brabec a s nadsázkou dodal, že jednou se možná bude točit film na motivy odsouzeného vězně Jiřího Kájínka. "To bychom měli koupit práva!" Žertoval herec a přítomný režisér Jan Kačer. "A Martin Stropnický by ho mohl hrát," dodal. "O tu roli by byla rvačka," podotkl Stropnický, který se mezi herecké kolegy vrátil před půldruhým rokem po dvanácti letech ve službách diplomacie.

Okamžitě po návratu na divadelní prkna si získal přízeň diváků i odborníků rolí Howarda Katze ve stejnojmenné hře, za níž dostal vloni Cenu Thálie. Exceloval v létě na Pražském hradě v Hamletovi a ve dvou dalších velkých divadelních rolích. Nyní má na Vinohradech za sebou premiéru hry Tomáš Becket, kde hraje jednu ze dvou hlavních rolí. Na podzim uvidí televizní diváci seriál Náměstíčko.

A jakou roli by si zahrál nejraději? "Tu, kterou neznám. Mám rád překvapení," tvrdí sedmačtyřicetiletý otec tří dětí a dodává, že letos musí přibrzdit tempo. "Vloni jsem letěl concordem, tak letos vrtulníkem," popisuje svou představu.