Auto Žilkové je obří dámská kabelka, říká Stropnický u Krause

"Už se na to nemůžu dívat, pač to není průhledný, tak to umyju. Vevnitř je to jedna obrovská dámská kabelka. Tak já opatrně všechno vezmu, ty bonbóny a tak," přiznal Stropnický.

Vděku se mu ale od manželky často nedostává. "Udělám přístrojovou desku, limonády a zatvrdlý sváči a fusekle od Kordulky, všechno vysmýčím, natankuju a nechám to nenápadně v garáži. Bouchnou dveře a ozve se velmi temperamentní hlas: Kde mám tu stvrzenku! Já jsem vyhodil mezi hromadami těch nesmyslných papírů jeden nějakej důležitej účet nebo něco, co bylo zcela zásadní. Je úplně jedno, že to auto bylo čistý, že je plná nádrž, toho si nevšimla," vzpomíná Martin Stropnický.

Jinak prý doma pomáhá hlavně se psem a občas uvaří. "Ale spíše vaří Veronika. Je rychlejší. Je mistr rychlých a přitom náročných pokrmů," chválí svou ženu.

Sám je totiž velmi pracovně zaneprázdněný a podle něj to s ním právě v tomto ohledu musí být pro partnerku náročné. Vstává v pět ráno a hned po probuzení cvičí. Pak už ho čekají povinnosti divadelního ředitele i herce, které končí většinou až pozdě v noci.

Martin Stropnický, sexuoložka Laura Janáčková a sběratel panenek Barbie Marek Tesař v Show Jana Krause

