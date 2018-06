Martin Stropnický v nové roli: Asi budu nevlastní dědek

"Mám podezření, že dospělí se mi to báli říct. Přišla, vytřeštěné oči, že Agáta má miminko v bříšku," říká ve čtvrtečním rozhovoru pro Magazín DNES.

"Malá se pak Veroniky začala vyptávat, jak je to s těmi dětmi. Veronika začala fabulovat, jako že děti sedí v nebíčku na lavičce a čekají, až si je maminky vyberou," vypráví Stropnický.

Malá Kordulka však obratem dětsky namítla, že u těhotenství je důležité jakési 'semínko': "No to je pravda, vysvětlovala rudnoucí Veronika, ta maminka musí spolknout semínko, aby se k ní to miminko dostalo…," pokračuje Stropnický.

"Posluchačka mateřské školy nasadila pátravý pohled: To by se přece to semínko dostalo do žaludku! Veronika ze sebe vysoukala, že maminka má vedle žaludku ještě takový malý pokojíček, kam se to semínko dostane, pak se miminko narodí. Malá se zamyslela: No dobře, a k čemu je teda potom ta spermie?!"