Martin stavěl Vladkovi byt, do Duelu jde Pluto

Z očekávaného Duelu Tony vs Pavel sešlo. Karol se totiž rozhodla, že dá modrý šátek tomu, kdo v posledních dnech zažívá největší psychický pres. Pavel to opravdu nemá lehké a já obdivuji s jakým relativním klidem dokáže snášet neustále provokace Martina a Tonyho.

Tony je cholerik, což je možná malá omluva pro jeho naprosto nelogické výlevy ("nedívej se na mě těmahle očima" nebo "nebudu se s ním bavit a řeknu mu to"), ale mnohem horší je Martin, který provokuje neustále a pak se schovává za Tonyho.

Karol jim tak udělala čáru přes rozpočet. Tony s Martinem s imunitou pro Pavel totálně nepočítali, i když promyšlené měli snad všechno. Dokonce si už plánovali, jak budou provokovat Marcy, aby dala hlas Tonymu a ten si mohl vybrat. A Tony bude tvrdit, že ve vile nehraje...

Škoda, že místo rekapitulace nezůstala kamera ve vile. "Chytrá holka, co?" okomentovala Karolino rozhodnutí Marcy, zatímco Tony se klepal vzteky. V ložnici se pak s Martinem ujišťovali, že Karol Pavla asi lituje a Martin dokonce vyčítal Tonymu: "Na tuhle variantu jsi mě vůbec neupozornil!"

Palcování tak bylo napínavé, Tony, Marcy a Pluto měli po dvou hlasech a Pavel překvapivě ukázal na Pluta. Potvrdil tak vilovou strategii – podle ni má první duelant výhodu a od té doby co jsou v duelu tři ještě nikdy nevypadl. Podle mě je to však jedno. Ať už Pluto vypadne nebo přežije, stejně mu To Tony s Martinem budou vyčítat.

Zedník Martin

Větší škodolibost asi štáb nemohl Martinovi udělat. Vzal ho totiž na výlet – na stavbu Vladkova bytu. "Mám pocit, že Vladko už nikdy bydlet nebude," prohlásil Martin. A opravdu – profesionální zedníci museli místo práce dávat pozor, aby se někde nezabil, popřípadě něco nezbořil.

Po návratu do vily byl chvíli v šoku, ale večer už mu otrnulo a začal ostatním věšet bulíky na nos. Nejdřív tvrdil, že byl stíhačkou v Londýně. Na Kennedyho letišti. Pak, že skákal z výšky sto šedesát metrů bungee jumping. A nakonec, že snídal v luxusním hotelu s Putinem. To už bylo příliš i na štáb, a tak Martin si musel zatočit kolem úletů a za trest bruslit v tangách.

Nagano ve vile

Bruslit? Ano, štáb totiž nainstaloval na zahradu cosi jako ledovou plochu a k tomu jednu branku. Nejdřív však VyVolení museli popsat co dělají pro výhru a kdo je podle nich největší bavič. Hlasování vyhrál Martin a ze všech vyjádření zaujal opět Tony, který se svou nenávistí k Pavlovi vůbec netají. "Mám plnou hlavu toho, vyhnat Paval z vily."

Možná to trochu pročistilo vzduch, protože následující hokejová klání o jídlo se obešla bez hádek. Štáb VV sebral všechno jídlo a vila funguje až do odvolání na principu jukeboxu – kdo něco chce, musí nejdřív něco udělat.

O jídlo se hrály i hry – Tony, Martin, Pity a Maruška vs. Pavel, Marcy a Pluto. Nájezdy, hokej, interpretace Mrazíka, soutěž o největší sněhovou kouli... prostě dokud bylo co dělat, tak byl klid.

Ovšem jak byla pauza, tak začalo pomlouvání a plánování. Ať si namlouvají co chtějí, Tony s Martinem jsou v současné době největší intrikáni ve vile. Chtělo by je to dostat od sebe. Co ty na to, Pluto?