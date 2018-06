Martin si užíval otroky, Karolína kastrol na hlavě

Sobotu měla trojice večerních soupeřů maximálně usnadněnou. Pavlovi, Martinovi a Karin byli ostatní VyVolení plně k dispozici, což si zmíněná trojice dokázala užít. Pavel se nechal krmit od Pityho, Martin byl nejdříve ovíván jako sultán, později dostal od Pluta masáž a při tom všem nezapomněl náležitě sekýrovat kohokoli, komu se podle něj nevedlo úplně nejlépe.

Do role monarchy se Martin očividně vcítil velmi snadno, už chyběly jen korunovační klenoty a řešení problému, kdo by měl dělat šaška, když šašek sedí na trůně.

V rámci rozdělení osazenstva Vily na pány a poddané došlo také k závodu s nosítky. Po něm došlo k dalším projevům aristokratické vznešenosti - Martin ostatním tvrdil, že je římský císař a s ostatní šlechtou se přel o to, kdo má hezčí vějíř.

Všechny spory nakonec ukončila další atrakce - IQ test. Po jeho vyplnění čekali VyVolení na výsledky, to ovšem ještě netušili, že svůj výsledek budou nosit nastříkaný sprejem na tričku. Někdo tak dostal do ruky alespoň na chvíli dobrý klacek na ostatní s nižším číslem. Martin se s Tonym dostali do tandemu 113 a 114 bodů, vítězem se stal Kykolka, největším poraženým Pity. Ten se však zahojil pleťovou maskou.

Den božské trojice pokračoval dál. Došlo na další masáže a hlavně sliby odměn pro ty, kdo se vrátí z Duelu. Martin tak opouštěl Vilu s vidinou toho, že pokud se vrátí, nebude muset týden uklízet. To je pro něj možná ještě větší výhra. Karin měla slíbeny každodenní masáže, Pavel zase všechno pivo ve Vile.

Karin si s Marii na památku podepsaly a vyměnily kalhotky.

Jak dopadl Duel, už víme. Jeho výsledek nepotěšil Karolínu, která prohrála sázku a musela se nechat ostříhat "na kastról". Nůžek se ujal Tony, největší kastról, který v kuchyni Karolína našla, jí sahal těsně pod uši, Tony byl však milosrdný a nějaký ten centimetr navíc jí dovolil.

I tak ale tahle křehká blondýnka pronesla několik utrápených vět, v jejím případě už klasika.