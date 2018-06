Martin se provdal za Tonyho Jalovce

VyVolení byli přichystaní na Zúčtování, ale v rámci charitativního týdne jim odpadlo. Škoda, že je v tom Tereza nenechala podusit déle. Klidně i palce bych je nechal udělit, třeba by se ve vile zase zajiskřilo.

Takhle bylo hlavně veselo. VyVolení totiž na obrazovce sledovali své výkony ve skryté kameře. Martin byl převlečený za policistu a roli si náležitě vychutnával - "strašně mě bavilo buzerovat lidi." Karol byla vědmou a podle ohlasů klientek by se tím klidně mohla živit.

Tony se stal cvičitelem aerobiku, Marcy prodávala spodní prádlo, Pavel si zahrál na číšníka. Snad jen Pluto si to moc neužil – venku byl sám za sebe a dělal, že se ztratil z vily. Na závěr jsem si nechal dva asi nejlepší výkony. Maruška jako hajzlbába byla skvělá. "A kakat se vám nechce?" přemlouvala jednoho zákazníka. Druhého zase popoháněla: "Hej kluku, nechceš nůžky? Jsi tam nějak dlouho!"

Hlasování samotných VyVolených vyhrál Pity, který si zahrál obsluhu jakéhosi fotolabu. Ve čtvrtek ho tak čeká setkání s jemu blízkou osobou, což ovšem zatím neví.

Byl první máj, lásky čas...

První květnový den začal kanadou na Pityho, kterého štáb zavřel v zásobovačce. Ostatní VyVolení vyfasovali montérky a helmy – krom lásky je to přece i svátek práce. "Dneska máš svůj den Martine, den práce!" popichoval Martina Tony.

Atmosféra svátečního dne přemohla Martina s Tonym natolik, že ve zpovědnici poprosili štáb, jestli by se jako nemohli vzít. Proč ne? Jen vyplňte tady dotazníček a ještě občanský průkaz... "Na to není přece potřeba občanka?" ztrácel půdu pod nohama Tony.

Tony a Martin Jalovcovi

Štábu se podařilo dokonale rozhodit Tonyho. Zatímco Martin to bral stále jako hru, Tony začal vzpomínat, jestli ten zákon o registrovaném partnerství už prošel, nebo neprošel - "Já bych nerad vylezl z téhle soutěže jako ženatý muž."

Pity ho nejprve uklidňoval, že to ne, že by jim dali vyplnit nějaký papíry. Tony potvrdil, že asi tři nějaké listy vyplňoval. "Tak to by odpovídalo," obrátil vesele Pity.

Nejprve byla svatba nanečisto, ale štáb se rozhodl dotáhnout svou kanadu do konce. Do vily vstoupila falešná ceremoniářka a falešný starosta a v Tonym by se krve nedořezal. "Chce se mi na velkou," hlesl šokovaně.

Erotika, krev a dusno

V noci se oslavovalo hodně bujaře a když VV prohrávali s vypitým alkoholem na body, přišel úkol – soutěž o nejlepší vykoupání. Nejhůř dopadly dívky, Karol se při svém vystoupení s noži pořezala a Marie zase vyjela po Plutovi.

Pluto ji to v ložnici vytkl, ale vzápětí se dostal do ostré hádky s Martinem. Vysvětlovali si názory na věrnost a nakonec byl Martin ujištěn, že mu Pluto dá v úterý palec. Snad na to do příštího týdne nezapomene.

Tony a Renata

Jak všichni víte, Tony se setkal v sobotu se svou Renatou. Dokonce došlo i na objetí a polibky, vše při cestě do studia. Tereza se k tomu vrátila a napomenula Tonyho, že se to nedělá. To mi jako trest přišlo velice mírné, jasnější porušení pravidel aby člověk pohledal, ale budiž.

Vrtá mi však hlavou – stihli si něco říct? Jednu větu? Něco ve smyslu "s tím Martinem to vychází, hraj dál." Je to jen spekulace, ale chování Tonyho během svatby si jinak nedovedu vysvětlit. Podstupoval by toto normální člověk?