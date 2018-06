Martin poslal Karol domů, vrací se Pavel

KAROL ODPOVÍ ON-LINE V ÚTERÝ OD 12 HODIN ZDE

Větší šok by ve vile způsobilo snad jen zemětřesení. Většina z VyVolených chtěla zpátky Karol, jen Maruška a Tony Martina. Pavla nechtěl zpátky nikdo, sedmdesát tisíc diváků však bylo proti.

Zajímalo by mě, jestli si Martin bude svou volbu aspoň chvilku vyčítat. Zatím to vypadá tak, že všechno odnese Pavel a příští týden ho v sobotu uvidíme zase.

Žlutý den

Od rána bylo jasné, koho bude štáb hýčkat a zpříjemňovat mu pobyt. Do ložnice vstoupila po špičkách asiatka ve žlutých bikinách se samurajským mečem a neomylně zamířila k Pavlově posteli. Na zahradě mu zatančila a Pavel vypadal, že neví jestli sní či bdí.

Dalším překvapením byli tři profesionální tanečníci capuery, kteří k sobě Pavla přizvali, aby si s nimi zatančil. Se zděšením to sledovala Karol: "Pája je takový blázen, že to udělá a zlomí si hlavu." Nejvíce však Pavla dostaly žluté gerbery od štábu. Dokonce se svěřil Plutovi: "Kdybych si měl vybrat mezi striptérkou a kytkou, vyberu si kytku."

Martin sabotérem

Martin nesl velmi těžce, že je VIP den jeho úhlavního nepřítele a dával to najevo. Nevzpomínám si, že by někdo sabotoval jeho den, ale budiž. Možná vše začalo už ranní hádkou s Tonym. Martin začal uklízet, čehož si prostě nešlo nevšimnout. "Martin jde dneska do Duelu, že?" komentoval to Pity.

Martin se musel pochlubit, že umyl záchod a Tony udělal tu hroznou věc, že se na ten záchod nešel podívat. To kdyby udělal Martin doma, tak se běží podívat celá rodina. A Tony jen seděl a kouřil.

Strhla se hádka a Tony usoudil, že toho už má dost a chtěl udělat pro Martina skupinovou terapii. Před plazmou se všichni měli k mamce a taťkovi vyjádřit. Martinovi je však toto cizí a nakonec skončil v depresi v ložnici se slovy: "Proč mám slavit den Pavla Pelána, když ho nesnáším?"

Ulice Pavla Pelána?

Pořádnou kanadu si na Pavla připravil štáb ve spolupráci se Zpravodajským deníkem a obyvateli Hrotovic. V Pavlově rodné vesnici se prý po něm pojmenovala jedna ulice. Zatímco ostatní začali Pavlovi gratulovat, Tony s Martinem se zase mohli smířit, protože jestli je jedna věc, která je spojuje, pak je to nenávist k Pavlovi.

"Trošku protekce před Duelem. Já jen čekám, kdy mu postaví pomník. Chce se mi zvracet!" Tonyho slova vypadají, jako kdyby on od štábu nikdy nic nedostal. "Proč po mě nepojmenují parkoviště? Nebo skládku?" stěžoval si na kameru Martin.

Hádka na dobrou noc

Při barmanské show se přiopil Pavel a opila Marcy. Zatímco Marcy nebyla schopná ani chodit a neustále se s ní museli pohybovat Pluto, Pity a Maruška, Pavla namíchla nějaké smska v deníku a vytrhl ho Karol z ruky. To totálně vytočilo Tonyho, který "chytl nerva" a s Pavlem se pořádně pohádal.

Skončilo to tak, že Tony už nepromluví do konce soutěže na Pavla ani slovo. To mu však nebrání v tom, aby Pavla provokoval a pomlouval na každém kroku. Bravo Tony...