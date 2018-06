Písařík: Děsila mě představa přebalování. Přítelkyně mě do toho nenutí

Jaký jste vlastně tatínek? Pomáháte se synem?

Úplně se k tomu dobrovolně neženu. Když jsem zjistil, že budeme mít miminko a ta představa, že se budu dotýkat jeho hovínek, byla šílená. Nakonec se to stane samozřejmostí. Přebalování, koupání a vše ostatní je automatické. Míša je navíc fantastická, skvělá máma. Zvládá to hodně sama a ani mě nechce zatěžovat, takže to je spíš moje dobrovolnost. Dává mi tím svobodu, kterou já nějakým způsobem potřebuju, a pak ona docílí všeho, co po mě chce. Ženy to s námi umí koulet.

Má to s vámi přítelkyně těžké?

To má. Moje Míša má svatozář.

Věříte, že vám to s přítelkyní vyjde na celý život?

Proč ne, určitě bych byl rád. Moji rodiče i prarodiče jsou spolu celý život, takže to určitě není nemožné. Najdou se chvíle, že si lidé vjedou do vlasů, ale právě to pouto mezi nimi je, že to nakonec překonají. Většina mladých párů rozkoly mezi sebou řeší rozchodem či rozvodem. Což je škoda.

Občas muž s příchodem dítěte ztaťkovatí. Jak to máte vy?

Do fitka nechodím, byl jsem asi třikrát v životě a vůbec mě to nebavilo. Oblíbil jsem si thajský box, člověk si procvičí celé tělo. Učím se u toho i koncentraci. Bojové sporty mě bavily už od dětství. Nejdřív jsem začal dělat kung-fu, pak taekwondo a teď thajský box. Ale rváč nejsem, potvrzuje to i můj trenér Marek Lončák, podle kterého zápasím spíš jako laň.



Jako herec si ale můžete na rváče třeba zahrát.

To je pravda. Třeba v seriálech jsem měl možnost ztvárnit několik poloh. Ale od seriálů jsem si teď na nějakou chvilku dal pauzu. Jsem rád, že jsem z toho kolotoče na chvilku vypadnul. Člověk si sice na hrdinu hrát nemůže a i já to finančně pocítil, ale zatím si nestěžuju, nějak to zvládáme. Navíc jsem mimo Bonnie a Clyde dostal i další roli v muzikálu v Divadle ABC v představení Proč muži nenaslouchají a ženy neumí číst v mapách. A na Kladně se bude zkoušet muzikál Do naha. Takže já se teď spíš zaškatulkovávám do muzikálového herce.

Už nechcete hrát v žádném seriálu?

Nikdy neříkej nikdy. Jen jsem si chtěl na chvíli odpočinout. Nabídky mi stále přicházejí, tak uvidíme. Snad časem přijde něco, co mě nadchne. Práce mám i tak hodně. Hraju, dabuju a mám cestovatelský pořad. No a snažím se být i občas muzikantem a občas si s radostí zahraju na kytaru ve skupině Akustik.

Martin Písařík na zkoušce muzikálu Mýdlový princ

Teď máte i novou roli, která není zrovna lehká. Jak budete zvládat práci i rodinu?

Divadlo Karlín na mě nakladlo úkoly a budu hrát v představení Bonnie a Clyde nejen bratra Clyda, ale zároveň alternovat i Vaška Noida Bártu, který hraje Clyda. Doma to partnerka ještě ani neví. Takže předpokládám, že nejdřív bude radost, že mám práci a pak budeme řešit, jak to všechno zvládneme. Tím, že se zkouší poměrně intenzivně, nebude práce roztahaná na půl roku. Pokud se nezdržím po zkoušce, určitě večery budu trávit doma.

Přítelkyně je vůči vaší práci tolerantní?

Ona ví, čím se živím. Nemám pracovní dobu, a víkendy jsou vyhrazené pro rodinu. Určitě se přizpůsobí a bude mi držet palce a syn taky. Míša se vždy tváří, že je ráda, ale pravda je, že to doma někdy křísne a já už vím, že je třeba se uklidnit a přijít domů. Myslím si, že už jsme spolu natolik dlouho, aby vše nakonec bylo v pohodě. V létě ještě hraji i v Shakespearovských slavnostech. Vlastně celé léto pracuji a na prázdniny je vyhrazen tak jeden týden.

Nemáte někdy chuť partnerku uchlácholit třeba svatbou?

Možná právě proto, že mám tolik práce, tyto věci jsem zatím neřešil. Spojuje nás nejen náš hezký vztah, ale i syn Patrik. Třeba brzy dojdeme k tomu, že nám ke štěstí chybí už jen ta svatba. Pravdou je, že několik svateb jsem zažil a viděl tu honičku, aby vše klaplo jak má. Trošku mě tohle děsí. Rád dělám vše v klidu a v pohodě. Je pravda, že jsem nechtěl mít svatbu, když byla přítelkyně těhotná, aby si to trošku i ona užila. Je z Ostravy, tak ráda pije. (smích)