Mýdlový princ Písařík: Zpěváci dnes neumí píseň vyprávět jako Neckář

„Je to výborný interpret. V dnešní době spousta lidí zpívá, ale neumějí tu písničku převyprávět. A tehdy to byla silná generace, která tohle uměla, tak je pro mě radost si tyhle písničky zazpívat. Je to taky velká výzva, protože se zdají být jednoduché, když si je všichni doma broukáme, ale když si je pak člověk chce zazpívat sám, tak zjistí, že to tak snadné není,“ říká Písařík.

Jestli se v představení objeví i sám Václav Neckář, zatím není jasné. „Já bych si přál se s ním potkat na jevišti, ale to není na mně, to je na celém koncepčním týmu a produkci a režii. Jestli se tu pan Neckář objeví, tak já budu jedině rád, ale určitě zrovna bude hrát Dejdar nebo Tofi,“ říká herec, který má radost, že dostal konečně dospělou roli.

„Já většinou hraju mladé kluky, takže je pro mě zajímavé hrát někoho, komu je třicet,“ směje se.

Muzikál bude mít příběh neúspěšného herce, který dostane možnost dostat se z finančních problémů, ale musí hrát s ochotnickým souborem, kde se setká s řadou bizarních postaviček. Jednou z nich bude Olga Lounová, která hraje zootechničku ucházející se o roli. Přítelkyni hlavního představitele si zahraje Tereza Kostková.

Všichni se shodují na tom, že písně Václava Neckáře perfektně zapadají do příběhu hlavně díky skvělým textům. „Autoři textů z té doby byli kumštýři a ty texty jsou moc dobré, ale taky hodně těžké,“ říká Lounová.