Martin nechce Tonyho, Pavel balil Karol

O největší počet hlasů se už od začátku přetahovali Tony a Kykolka. Oba jsou podobné vůdčí typy a ve vile, která leckdy připomíná smetiště, se dva kohouti nesnesou.

Poslední šla hlasovat Marie a stav byl následující – Tony dostal KO od Kykolky, Pluta, Pavla a Marcy, Kykolku už ve vile nechce Pity, Tony a Martin. Jeden palec má i Marcy, ale ta už může být v klidu. Marie si Kykolku ve vile strašně moc přála, od začátku s ním kalí o sto šest, takže se to zdá jasné. Jenže Marie dává palec Kykolkovi!

Rovnost hlasů, to tu letos ještě nebylo. Imunitu dostal od Karin Martin, koho asi pošle do Duelu, zvlášť, když dal palec Kykolkovi? Překvapení však neberou konce – Martin ukazuje na taťku Tonyho!

Co za tím je? Byli taťka s mamkou pro každý případ domluveni? Tony si teď může vybrat soupeře podle svého gusta. Anebo je to gesto "umíněného děcka" – jak Martina nazval Tony? Zatím můžeme jen hádat...

Čundr-reality-show

Nový týden začali VyVolení výletem. Na zahradě jim přes noc vyrostl lesík i s králíky a VV museli celý den prožít jako trempové. S oblečením měly největší problém Marcy a Marie, protože podle štábu nenosí správná trampka podprsenku s čímž obě dvě obdařené dámy bouřlivě nesouhlasily.

Hranny u kůlu

Můžete si tipnout, komu se to celé moc nelíbilo. "Já bych na čundr nikdy nejel!" Martin se vyjádřil zcela jasně, asi tušil, co ho čeká. Nejprve peripetie s jedním erárním kartáčkem pro všechny a pak to přišlo - mučednický kůl.

Kykolka chytil Martina do lasa a i přes statečnou obranu byla mamka přesilou přemožena a svázána. Samotné "mučení" mi už tak legrační nepřišlo, spíše to byla šikana, na které se podílel i Tony.

Martin sice unikl způsobem, za který by se nestyděl ani Vinnetou, ale za chvíli už byl zase přemožen, postříkán studenou vodou, vhozen do bazénu... Zrovna jemu bych to někdy přál, ale co je moc, to je moc, takže ke konci dne jsme mohli vidět Martina jak rybaří v bazénku a stále opakuje: "Já se tady v té vile zblázním!"

Není však jediný, kdo má nervy na pochodu. Tony konečně našel příčinu svých depresí a hned ji i pojmenoval – Martin! "Mamko, já už tě nechci, normálně tě pohřbím a udělám ti hrobeček. Já si tě chci vzít do Duelu a vyštípat tě ven!" Tony šel dokonce tak daleko, že začal hledat někoho, kdo by chtěl spát s Martinem, aby on měl klid.

Pavel řešil hučák

Nakonec se Tony domluvil na výměně s Pavlem, který souhlasil a hned se začal Martinovi vemlouvat do přízně. Martin má ale jednoduchý recept na to, aby rychle zjistil, jestli dotyčný myslí lichotky vážně. Prostě mu HO ukázal.

Šokovaný Pavel si rychle našel pro něj určitě příjemnější objekt – Karol. Dokonce se jí svěřil s intimním problémem, který mu jaksi nešel schovat do županu. "Karol, není to vidět, že ne?" "Vidět ne, ale slyšet ano," vyhrkla Karol. Tak nevím. Asi myslela rozhovor.