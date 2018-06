Martin na boxu:"Pomoc, já dostanu přes hubu!"

O různých variantách složení soupeřů pro sobotu a "vítězi" večerního Zúčtování do nekonečna diskutovali Martin a Tony. Až ten jejich oběd vypadal jako obchodní schůzka, jak kalkulovali, spekulovali, odhadovali. Ta doba, kterou ve vile už strávili, se na nich někde musí podepisovat. To, že drtivá většina diskusí se točí právě okolo Zúčtování, Duelů a dalších prvků života ve vile, to jenom dokazuje.

Odpoledne přišly první úkoly. Karolína měla skočit do bazénu a zkropit Marcy. Ta ovšem v poslední chvíli odešla a sprše se vyhnula, Karolin cíl tak dostal jméno Pavel. Její skok do bazénu ale velké vlnobití nevyvolal, Sanny holt ve vile někdy chybí, a Pavel jí pro jistotu, "za odměnu", do bazénu ještě párkrát vrátil.

Tohle byla jen legrácka, další úkol však vyvolal celkem slušné dusno. Týkal se totiž Tonyho a jeho kuchařského umění, takže se není čemu divit. VyVolení měli všichni do jednoho nějakým způsobem zkritizovat jídlo, které Tony připravil. A už první výstup Martina, který začal dělat při kousání roštěné kyselé obličeje, stačil, aby Tony začal sršet pichlavé poznámky a nadávky na stěžovatele. Když se k Martinovi přidal Pavel a Karolína, byl oheň na střeše. Tony část svého výtvoru vyhodil, některým stěžovatelů jednoduše sebral jejich příděl a sám si začal pochutnávat.

Nakonec mu ostatní museli opakovaně potvrdit, že se jednalo o úkol, ovšem že by mu tím přinesli nějakou úlevu, to se říct nedalo. Prostě se dotkli citlivé struny, Tonyho ego neradno pokoušet.

Večer přišel pro pány vrchol dne. Pluto, Pavel, Martin a Tony se hodili do gala a odjeli do Sazka areny, kde se právě schylovalo k boxerským zápasům. Každý z nich si měl minutu zasparovat s Rosťou Osičkou, několikanásobným mistrem ČSSR a medailistou z ME 1979.

Pavla to viditelně potěšilo, ovšem Martin byl zděšen:"Pomoooc, já dostanu přes hubu!" Jeho krok útrobami Sazka areny dával docela jasně najevo, jak moc se do ringu "těší".

A pak to začalo. Pluto se snažil o rychlé úhyby a nenadálé výpady, ovšem neměl šanci. Jeho soupeř všechno v pohodě vykrýval nebo uhýbal. To Pavel se do toho pustil zhurta. Podařilo se mu i pár tref, ovšem po chvíli poznal, že to byly jen úspěchy, které mu Osička z vlastní vůle dopřál. Pak Pavel jasně poznal, kdo je v ringu pánem. Tony se ve své minutě spíše držel zpátky, asi si nechtěl nechal nakřápnout kohouta, takže vrcholem boxerské kratochvíle byl Martin.

Rukavice na jeho ručkách vypadaly opravdu srandovně a stejně tak působilo i jeho pobíhání po ringu. Když poznal, že mu žádné reálné nebezpečí nehrozí, zkoušel Osičkovi mávat před obličejem - jestli se Martin opravdu snažil o zásah, moc poznat nešlo. Nakonec dostal malé podrbání na hlavě a ovace diváků.