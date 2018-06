Martin Michal přirovnal Brožovou k trabantu, Helenu k mercedesu

V rozhovoru s Lubošem Xaverem Veselým neváhal na otázku, zda je Kateřina Brožová stejná kategorie jako Vondráčková, odpovědět: "Tak to vůbec nemůžete srovnávat. To jako by jste k sobě přirovnával trabant a mercedes!"

Soud nebude

Neshody mezi Brožovou a Vondráčkovou začaly slovenským muzikálem Hello, Dolly!, kde Helena účinkovala. Pak ale od smlouvy odstoupila. Produkce prý přestala Vondráčkové vyplácet honorář.

Za Helenu nastoupila do muzikálu Kateřina Brožová, o jejímž zpěvu nemá Martin Michal valné mínění: "Já jsem ji ještě zpívat neslyšel, takže to nemohu posoudit, ale musím přiznat, že po tom ani netoužím."

Dle Michala jsou zatím tahanice se Slovenským divadlem ve fázi, kdy se čeká na mimosoudní vyrovnání. "Takže pokud se domluvíme, tak se soudit nebudeme," vysvětlil v Křížovém výslechu.



Show jede dál

Manžel Vondráčkové prozradil, že Helena připravuje velké turné, kde se objeví i Jiří Korn se svou skupinou 4TET. Vyvrcholí desátého listopadu v Lucerně a bude se jmenovat Nový showbussines.