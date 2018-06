Čelíme atakům podvodnice, říká o exekuci na Vondráčkovou její manžel

Vše začalo před deseti lety, kdy Helena Vondráčková vystupovala na akci, kterou zabezpečovala firma Dany Dobřichovské. Zpěvačka nedostala slíbené peníze, a proto se obrátila na soud. Módní návrhářka ale celou firmu převedla na Ukrajince Bogdana Moskala, aby se podle Martina Michala zbavila všech pohledávek.

"Přestože soud rozhodl ve prospěch paní Vondráčkové, vrchní soud jeho rozsudek zrušil a platit Dobřichovské měla zpěvačka," řekl iDNES.cz Martin Michal s tím, že podali dovolání.

Martin Michal a Helena Vondráčková

To potvrzuje i módní návrhářka Dana Dobřichovská. Zpěvačce zaplatila, ale soud rozhodl, že to měla udělat její firma a ne ona jako osoba. Proto měla Vondráčková peníze vrátit, ale odmítla to, protože je přesvědčená, že je v právu. Návrhářce nyní už došla trpělivost.

"Soudní proces se táhl osm let. Zkrátka a dobře, to rozhodnutí je platné. Je fakt, že Vondráčková má platit mně," vysvětlila, proč se rozhodla obrátit na exekutory.

Záznam o exekuci je ve výpisu z katastru patrný u všech nemovitostí zpěvačky, ta vlastní pozemky v Líšnici, parcely v rodných Slatiňanech i zahrady u Světlé nad Sázavou. Na vilu v Řitce u Prahy byl vydán exekuční příkaz k prodeji. Podle manžela a manažera zpěvačky k tomu došlo protiprávně, protože proti rozhodnutí o zaplacení podali dovolání.

Módní návrhářka Dana Dobřichovská (2011)

"Čelíme atakům jedné velké podvodnice. Dobřichovská exekutorům zatajila, že jsme zažádali o odklad výkonu. Dobře ví, že je paní Vondráčková pod drobnohledem médií. Podle nás podala návrh na exekuci s tím, že na zpěvačku vyvine nátlak, aby zaplatila a vyhnula se případnému negativnímu mediálnímu dopadu," míní Martin Michal.

"Já bych si nedovolila jít s tím za exekutory, kdyby to nebylo dané soudem. Další právní kroky z jejich strany jsou jen kvůli oddálení situace a myslím, že paní Vondráčková se jen zbytečně zviditelnila," dodala návrhářka.

Martin Michal tvrdí, že se nesnaží vyhnout zaplacení. Soud podle nich ale rozhodl špatně a chtějí počkat na rozhodnutí dovolacího soudu.

"Soud ve Žďáru nad Sázavou oddaloval předání dovolání příslušnému soudu více než dva měsíce a udělal tak až po urgenci z naší strany," řekl Martin Michal s tím, že právnička zpěvačky už požádala o zastavení exekuce.