Martin Maxa začal znovu malovat

Maxa navíc ani neví, kdo se stal majitelem jeho díla, a to ho dost mrzí.

"Nemám doma žádný svůj obraz, a dnes toho lituji. Většina se jich prodala ve Frankfurtu, kde jsem měl výstavu, pak v Mnichově. Znám sběratele, který jezdil i na mé výstavy do zámoří a skupoval mé obrazy," řekl zpěvák.

Maxa tvrdí, že malování je pro něj víc než koníček a se svými díly se proto jen velmi nerad loučí. Před plátnem už v životě strávil tisíce hodin, sám se učil pracovat s barvami a nacházel si své malířské vzory.

Úplný samouk ale není. Čtyři roky navštěvoval ateliér profesora Chromého a tak se naučil spoustu malířských technik. Nejraději kreslí biblické postavy a kompozice biblických příběhů.

Zájem o malířství se mu rozhodně vyplatil. V určitém životním období prodej vlastních obrazů přinášel Martinovi Maxovi i slušný životní standard.

"Živil jsem se malováním poměrně dlouho, od poloviny osmdesátých do poloviny devadesátých let. Vystavoval jsem v cizině. Svého času jsem cestoval z vernisáže na vernisáž. Nejvíc byl o mé obrazy zájem v Německu a v Americe. Ne proto, že bych je chtěl prodávat v cizině, ale mezi českými kritiky převládal názor, že kdo nemá akademické vzdělání, nemůže dobře malovat. Pak není divu, že o díla výtvarníků bez titulu není zájem. Ta situace trvá dodnes. Je to odraz české nátury," postěžoval si Maxa.

V zahraničí se podle jeho mínění měří lidem podle toho, co kdo umí a nikdo nepátrá po tom, jakou školu kdo navštěvoval. "Koneckonců Leonardo da Vinci taky nic nestudoval a je to nejslavnější malíř planety," uzavírá Maxa.