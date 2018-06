Martin Maxa: Uvažuji o emigraci

Maxa podle svých slov nabyl šokujícího přesvědčení, že slušný člověk nemá v Česku šanci ubránit se, je-li křivě obviněn.

Maxa prý prožívá všechno velmi emotivně a několikrát dokonce uvažoval o vystěhování do zahraničí.

"Od okamžiku, kdy se aféra proti mně rozjela, jsem mnohokrát uvažoval o tom, že se odstěhujeme do jiné země. Nechce se mi žít tam, kde vládnou zmanipulované soudy. Je to ale velmi těžké rozhodování. Mám tady rodinu, děti, rodiče a celá záležitost není tak jednoduchá. Zatím o tom pouze uvažuji - stěhovat se zatím nechystám. Budu se snažit domoci se spravedlnosti. Obrátím se na všechny možné instituce a v případě potřeby i na soud pro lidská práva ve Štrasburku," svěřil se zpěvák. - více zde

"Jsem naprosto nevinný, pouze jsem bránil ženu před násilníkem. Děsí mě to, že v Česku nepochybně dochází k podobným kauzám a mohou být odsuzováni naprosto nevinní lidé, kteří na rozdíl ode mě nejsou mediálně známí. Proto jim chci jít příkladem,aby věděli, že i oni mají možnost se bránit," dodal.

Maxu rozsudek ostravské soudkyně podle jeho vlastních slov "doslova zmrazil". Všechny jeho dosavadní představy o spravedlnosti prý vzaly za své.

"Představoval jsem si, že pokud člověk žije slušně, tak se mu nemůže nic stát. Na vlastní kůži jsem se ale přesvědčil, že tomu tak v naší společnosti není. Především mě vyděsilo, že i když soudce vynese nehorázný rozsudek, je nepostižitelný. Stejně tak mě šokovalo, že i v dnešní době může být odsouzen nevinný," prohlásil zpěvák.

"Mám čtrnáctiletou dceru a bojím se o ni. Mám strach ji někam pouštět. Nemohu se totiž zbavit dojmu, že naše justice napadení ženy bude posuzovat stejně jako v mém případě. Prostě, pokud by ji někdo napadl, nebo jí něco zlého udělal, nedomůžeme se spravedlnosti," míní Maxa.

Je si vědom, že mnohým se jeho názory mohou zdát přehnané. "Ale já jsem byl odsouzen za to, že jsem se zastal ženy, kterou před mýma očima mlátil násilník. Podmínka, kterou jsem dostal, mě ani tak nebolí, jako ten samotný fakt. Domníval jsem se, že soud se dobere spravedlnosti. To se nestalo a je to hrozný pocit," povzdechl si Martin Maxa.

K události došlo minulý rok v únoru na korunovačním plese po finále soutěže Missis v ostravském hotelu Imperial. Martin Maxa podle obžaloby údajně napadl přítele jedné z finalistek Gabriely Tauberestové Martina Hejska a zbil ho. - více zde

Přestože ve zpěvákův prospěch svědčilo u ostravského soudu jedenáct očitých svědků, soud Maxu odsoudil za pokus o ublížení na zdraví a výtržnictví a uložil mu dvouletý trest odnětí svobody s podmíněným odkladem na dva roky. - více zde

Viditelně zaskočený zpěvák následně celou kauzu označil za komplot soudu a policie a na místě se odvolal.