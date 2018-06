Martin Maxa si zahraje gaye, svádět bude mladé zpěváky

"Uvidíme, jestli se to povede. Nehraju nějakého afektovaného homosexuála, spíš takového latentně skrytého, dokonce takového, který vnímá svou sexuální orientaci jako brzdu ve své profesní kariéře," vysvětluje Martin Maxa, který se na jevišti změní v univerzitního profesora.

Zpěvák Braňo Polák na multimediálním jevišti

Sám přiznává, že role gaye, který se navenek tváří jako heterosexuál, je náročná. "Hrát homosexuála je jednoduché, když to člověk paroduje. Ale není to jednoduché, když je to míněno vážně a latentně zároveň. O roli přemýšlím, snažím se do dialogů a replik vnést kus uvěřitelné postavy, aby se jí to dalo věřit. Je to ale těžký oříšek," říká.

V roli hlavní hrdinky Bereniky se představí Daniela Šinkorová a Sisa Sklovská. Ani pro ně není hraní v tomto projektu jednoduché. Vždyť jdou doslova s kůží na trh.

Sisa Sklovska jako Berenika v muzikálu Naháči

"Jsme opravdu nazí jako naháči, protože jsme snímaní z každé strany. Člověk musí myslet na každý milimetr tváře a těla, protože jsme opravdu vidět ze všech úhlů, což je skutečné odhalení všeho. Oni nás tady vážně svléknou, to je normálně veřejný striptýz," líčí Sklovská.

A jaká je hlavní hrdinka příběhu? "Jsem učitelkou života pro všechny, kteří se nacházejí v Klubu porozumění. Jsem velmi citlivá, smysluplná, jistý symbol erotiky. Ale hlavně mám působit velmi inteligentně a mám se cítit tak, jako že mě všichni poslouchají a berou si mě za vzor," uzavírá Sisa Sklovská.

Naháči jsou multimediálním počinem Slávka Boury, který změní scénu divadla v jakési interaktivní studio, do kterého se budou moci připojit přes internet i lidé doma u počítače. Autor muzikálu tak chce poukázat na svět internetové anonymity, v rámci které se z jinak křehkých a uzavřených lidí stávají mistři svádění.

"Muzikál není o nahotě těla, ale duše, takže muzikál je vhodný i pro děti," ujišťuje Slávek Boura, který vlastní knihu převede na prkna pražské GoJa Music Hall již 4. října.