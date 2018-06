Martin Maxa se zodpovídá z napadení

K ostravskému okresnímu soudu, který se případem od listopadu zabývá, v pondělí přijela i Gabriela Tauberestová z Plzně, kvůli které incident vznikl.

Není sporu o tom, že ji tehdy před ostatními účastníky večírku surově napadl její tehdejší přítel Martin Hejsek, bývalý policista. Co bylo v následujících vteřinách, v tom se svědectví rozcházejí.

Hejsek, který podal trestní oznámení, tvrdí, že ho Maxa shodil na zem a poté do něho i s Polákem kopal a bil pěstmi, až mu tekla krev. Přiznal, že ženu uhodil, ale prý proto, že ji Maxa osahával. „Není to pravda. Znal jsem ji teprve deset minut. Nemám zapotřebí se tak chovat. Jen jsem se jí zastal, když ji mlátil,“ uvedl Maxa.

„Nikdy předtím jsem neviděla, aby se někdo tak surově choval k ženě,“ prohlásila svědkyně Renata Šestořádová z Olomouce, která se večírku účastnila. „Scházela jsem po schodech k baru a viděla paní Tauberestovou, pana Maxu a další dvě ženy, jak si povídají. Náhle přiběhl odněkud pan Hejsek. Byl jako smyslů zbavený,“ popisovala žena. „Udeřil ji do tváře tak silně, že letěla vzduchem a dopadla u mých nohou,“ líčila. Uvedla, že Hejsek na ženu křičel, cloumal s ní na zemi a pak ji vlekl po schodech k výtahu. „Táhl ji jako bezvládnou loutku,“ řekla. Maxa se prý za Hejskem rozběhl, aby ženě pomohl. Co se dělo u výtahu už neviděla.

„Viděla jsem, jak ji mlátí. Udeřil ji pěstí. Sprostě nadával a pak ji táhnul pryč. Nejprve za ruku, pak za vlasy,“ řekla Marie Formáčková, novinářka z Prahy, která seděla v porotě soutěže. „I když tam byla ochranka, nezakročila. Jen Maxa byl pohotový. Vylučuji, že by on nebo Polák u výtahu do Hejska kopali. Viděla jsem, jak Polák odtrhl Hejska z Maxy,“ popisovala novinářka. Dodala, že druhého dne seděla s Hejskem a Tauberestovou u snídaně. „Ona měla na tváři modřinu. Řekla mi, že se přítel asi zlobil, že nevyhrála tu soutěž. Hejsek tvrdil, že je zraněný. Já jsem ale na něm žádné zranění neviděla,“ řekla žena.

Gabriela Tauberestová zprvu nechtěla vypovídat. Tvrdila, že má strach, protože jí Hejsek vyhrožoval. Soudkyně ji ale přesvědčila. Žena popsala, jak ji Hejsek udeřil a tahal po schodech za vlasy. „Myslím, že neunesl, že jsem nevyhrála. Byla tam spousta lidí, ale jedině pan Maxa se mě zastal. Není pravda, že by mne osahával,“ řekla matka dvou dětí. Přelíčení bude pokračovat na jaře.