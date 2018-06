Martin Maxa sám sobě nasadil parohy

Charismatický vysoký blonďák s atletickou postavou má sice stále ctitelky v patách, ale tvrdí, že je absolutně věrný. Ženit se přitom nechce. "Když nastane těžká situace, papír žádný vztah nezachrání…" říká přesvědčeně.

Své přítelkyni naprosto věří. Že by mu nasadila parohy, toho se nebojí. Jak by to v takovém případě mohlo vypadat, to si vyzkoušel při návštěvě hradu Houska. - více zde Na chodbě neodolal chloubě zdatného paroháče a laškovně s ní žertoval.

Na dovolenou se letos nikam nechystá. Absolvoval složitou operaci ruky, nemůže proto sportovat a chce se navíc plně věnovat rodině.

"Nedovedl bych si představit, že bych někde jen ležel a vyvaloval se. Navíc se nám nedávno narodila holčička a já, protože kvůli koncertům a vystoupením hodně cestuji, se snažím být v těchto letních měsících co nejvíce doma a pomáhat," zdůraznil Martin.

Miminko sice nepřebaluje, ale jinak je prý na něj absolutně spolehnutí. "Nejčastěji naši Emičku chovám. Zpívá zatím sice jen v jedné tónině, zato ale pořád," svěřil se pyšný otec. S přítelkyní se kvůli Emě v noci příliš nevyspí a mnohdy je to dosti únavné. Vzápětí však dodal: "Vůbec nelituji, chtěl jsem dítě a jsem rád!"

Naopak - vytrvalý "zpěv" jeho nejmladší ratolesti ho přivedl na myšlenku, zda dcera jednou nepůjde v jeho stopách. "Zatím to nelze poznat. Problém spíš bude v tom, že jsme si ji zkrátka rozmazlili. Pořád ji nosíme a to je ta chyba. Stačí, když ji položím do kočárku, a spustí. Jak ji vezmu do náruče, je klid, absolutní spokojenost. Jen si vrní. Horší je to už se mnou. Já nachodím v noci po pokoji stovky kilometrů," uzavírá se smíchem Maxa.