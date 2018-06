Martin Maxa překvapil zpěvačku dortem, svým dětem sladkosti zakazuje

Dvaapadesátiletý zpěvák Martin Maxa má čtrnáctiletého syna Ivana a sedmiletou dceru Emmu. Jako bývalý učitel tělocviku je vede k pohybu, ale také ke zdravé výživě.

"Problematikou zdravé stravy se zabývám už dlouho a samozřejmě se tak snažím vychovávat i své děti. Dokonce se mi podařilo jim vysvětlit, jak nezdravý je cukr. Takže se mi vlastně podařil malý zázrak. Moje děti budou asi díky svému postoji ke sladkostem velkou raritou mezi vrstevníky," vysvětlil zpěvák s obřím dortem v rukou.

Martin Maxa překvapil Renatu Drössler dortem.

Ten ovšem nepatřil jeho dětem, ale zpěvačce Renatě Drössler, která slavila padesátiny v divadle Semafor za účasti mnoha pěveckých hvězd.

"By to pro mne úplný šok, když se Martin na pódiu zčistajasna zjevil i s tím obřím dortem. Je pravda, že tak těžký dárek by asi žádný z účinkujících hostů jen tak neunesl," smála se oslavenkyně.

Maxa k dortu s logem Supermana sladil i tričko, pod kterým se mu rýsovaly svaly. Zpěvák na svůj vzhled dbá a dokonce si nechal napíchat botox. Ovšem ne kvůli vráskám, ale do podpaží. Aplikací botulotoxinu chce zabránit nadměrnému pocení a vyvarovat se mokrým skvrnám na košili.

Martin Maxa si nechala napíchat botox do podpaží.

"Na zákrok jsem nešel kvůli tomu, abych se nepotil při sportu, ale hodně energie vydávám na pódiu a občas jsem se převlékal i během koncertu," vysvětlil Maxa.