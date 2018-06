Martin Maxa je téměř před operací páteře: Trpím za hříchy z mládí

"Kdysi jsem prováděl kousky, za něž teď hodně trpím. Vzpomínám si třeba, že jsme jednou vyrazili s partičkou na výlet, píchli jsme kolo a protože jsme neměli hever, tak jsem to auto chytil za nárazník a nadzvednul holýma rukama. Holky z toho byly u vytržení, což se mi samozřejmě líbilo," vypráví Martin Maxa a dodává: "Jenomže tohle jsou právě ty hříchy mládí, díky kterým mám dneska obrovské problémy se zády. Kdyby mě ale tehdy někdo varoval, samozřejmě bych ho neposlouchal."

Potíže s páteří ho přivedly ke zkoušení různých způsobů, které by mu od bolesti pomohly.



"Vyzkoušel jsem snad všechno, kromě operace, se kterou zatím otálím. Pochopitelně nemůžu vzhledem k nálezům na páteři ani cvičit v takové míře, jak jsem býval zvyklý, proto občas docházím do centra zaměřeného na laserovou estetiku, kde na mě připojí elektrody a zádové svaly se tak procvičují, čímž se mi zároveň uleví od bolesti. Totéž se dá aplikovat i na svaly břišní, ale ty si ještě dokážu udržet v cajku sám," objasnil zpěvák.

V centru ho ale zaujaly i další zákroky, které nepodstupují jen ženy. Zatím se ale k nim staví spíše chladně.



"Jsem už sice takový stárnoucí exemplář, ale myslím si, že u chlapa je v pořádku, když má v obličeji napsáno, že něco prožil. Pokud jde ale o ženy, veškeré možnosti, díky nimž získají pocit spokojenosti se svým zjevem, naprosto schvaluji. Nedávno jsme si o tom povídali s majitelkou Drahuškou Vídeňskou a já žasl, co všechno zde s dámami, ale i s pány, provádějí a jaké mají neuvěřitelné výsledky. Možná, že kdyby u toho byla moje přítelkyně Silva, která je o patnáct let mladší než já, taky by mě na nějaké to omlazení nahnala, aby se doma nemusela dívat na staříka," uzavřel Martin Maxa.