Bál jsem se, že mi bude v krematoriu úzko, přiznal Kyšperský

Aktuálně máte novou roli v seriálu Světlu vstříc na internetové televizi iDNES KINO, kde hrajete řečníka na pohřbech. Už jste někdy v osobním životě mluvil na pohřbu?

Já jsem hudebník a na pohřbu jsem už hrál a zpíval. To byla silná chvíle. Že bych však měl proslov, to nikoli. V seriálu Světlu vstříc hraji obřadníka Douchu. Člověka, který si přál být hercem, ale protože nesehnal práci, tak se z něho stal obřadník v krematoriu a on se ty svoje ambice snaží uplatnit právě tam. Z čehož vzniká často nechtěná křeč, nebo situace, která ostatní udivuje. Myslím si, že je to dobrý nápad, přivést tuto postavu do takovéhoto prostředí.

Jaké to pro vás je, natáčet v prostředí krematoria?

Bál jsem se, že mi tam bude úzko. Že když tam přijdu a uvidím ty pece a rakve, že mi z toho bude těžko. Ale když tam strávíte den, tak vás to přejde. Je to zařízení jako každé jiné. Mám zde stále určitý ostych, ale není tam strach nebo nějaká paralýza.

Hrajete herce, který nenašel uplatnění v oboru. Sám jste i hudebníkem. Co byste vy sám dělal, kdyby nebyla možnost hrát?

Je těžké říci, co by bylo, kdyby... Ale párkrát jsem o tom už přemýšlel. Být zahradníkem by bylo hezké. Nebo jezdit po světě. Je mnoho věcí, které můžou naplnit hezký život. Teď však dělám to, co dělám a vlastně mi to ani nedovoluje nic jiného.

V seriálu Světlu vstříc je spousta černého humoru. Bylo něco tak černé, že jste odmítl takový vtip vůbec použít?

Kupodivu ne. Nemyslím si, že bych byl nějaký extra cynik, ale jako jediné měřítko použití vtipu pro mě je, jestli je to legrační, nebo ne. Kdybychom se báli o určitých věcech mluvit, nebo v určitém prostředí něco filtrovali, tak by to možná bylo korektnější, ale nebyla by to sranda. Takže pokud děláme komediální seriál, tak by to měla být sranda. To jsou pak všechny prostředky svaté.

Seriál Světlu vstříc na iDNES KINO Sledujte cyklus anekdotických příběhů z útulného “krematoria na kraji města”. Hrají Ladislav Županič, Dana Batulková, Petr Čtvrtníček a Martin Evžen Kyšperský.

Chystáte také nějaký film?

Ano, dostal jsem dvě nové role. Jedna je v seriálu Jana Hřebejka a druhá ve filmu, který chystá Petr Kolečko. Tomu bych rád dostál, těm závazkům. Kromě natáčení mám také kapelu Květy, se kterou hodně koncertuji. Na podzim a zimu chystáme speciální program, kdy pojedeme zajímavé turné, takovou odbočku od toho, co děláme. Půlka večera to bude country a druhá půlka elektro. To bude chtít hodně příprav. Sám si teď netroufám říct, co bude po novém roce, protože toho je tolik, že na to nemám ani čas myslet.

Měl jste čas na dovolenou, nebo jste hodně hrál s kapelou?

Byl jsem na Vysočině a týden jsem se snažil nedělat vůbec nic. Každý den jsem chodil do lesa, koupal se v řece a bylo to perfektní.