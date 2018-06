Na prince nevypadám a navíc příšerně zpívám, přiznal Martin Kraus

„Když mi telefonovali, aby mi nabídli krásnou roli prince z pohádky, tak mě to dojalo. Popelka spolu s pohádkou S čerty nejsou žerty totiž patří do mých the best of,“ popsal herec, který měl v novém muzikálu Tři oříšky pro Popelku hrát roli, jež proslavila Pavla Trávníčka.

Kraus měl výhodu, že jako jeden z mála plánovaných princů umí jezdit na koni. Jenže pak se ukázalo, že by měl princ také více zpívat. „Já jsem na tom se zpěvem dost špatně, a když jsem navíc viděl kluky, se kterými se mám alternovat, tak jsem se s režisérem Filipem Renčem dohodl, že prince prostě přenechám někomu jinému,“ přiznal Martin Kraus, který si střihne roli princova kumpána Vítka.

V roli prince se nakonec budou střídat Milan Peroutka, Karel Heřmánek mladší a Štěpán Komárek. Popelkami budou Sabina Rojková, Nikol Ďuricová a Kateřina Klausová.



Martin Kraus nelituje, že nebude princem. Mnohem více si nyní užívá role dvojnásobného otce. Má syna Filipa (4) a v dubnu se mu narodila dcera Anička.

„Jsem pyšný otec. Neměl jsem nijak potřebu hlásat do světa, že budu podruhé táta. Je to má osobní věc a rodinu nechci do pracovního světa vůbec tahat,“ řekl herec, který se svou partnerkou Klárou už léta žije za Prahou.

„Máme tam klid, pohodu, a to i co se týče výchovy. Moje děti mají celkem striktní řád, což je dobře. Nejsem zastánce volnější výchovy a děti mají jasný režim,“ řekl a prozradil, že aby měl děti stále nablízku, nechal si jejich jména a data narození vyrýt na přívěsky, které nosí na krku.



I když se herec snaží být doma co nejvíce, pracovní diář se mu plní povinnostmi. Po natočení filmu Zoufalé ženy dělají zoufalé věci stihl natočit ještě film Teambuilding, který je aktuálně v kinech.

„Teď jsem se zase trochu víc vrátil k divadlu, což je hrozně fajn a mám poměrně hodně představení, jako je Zkrocení zlé ženy na Vinohradech, Tchyně na zabití či Manželský čtyřúhelník v Divadle U Hasičů nebo další a další krásné role,“ pochlubil se s tím, že ani o prázdninách nezahálí, jelikož bude zkoušet zmiňovaný muzikál Tři oříšky pro Popelku, který má premiéru 12. října 2018 v pražském Kongresovém centru.