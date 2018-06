Kocián z Lunetiku: Než dělat moderátora v rádiu, radši jsem byl číšník

"V rádiu neplatěj. Nejsem Leoš Mareš nebo ty. Než dělat moderátora v rádiu, to jsem šel radši dělat číšníka, protože jsem měl stokrát víc než moderátor, kterej jen hlásí a není vůbec kreativní," postěžoval si Kocián v show Drzá Diana, kterou televize Óčko odvysílá v pátek ve 21:10.

Kocián vystudoval mediální komunikaci, což ovšem na rozhovoru s Kobzanovou nebylo příliš znát. Nejprve prohlašoval, že je básník, když po něm ale moderátorka chtěla ukázku, vzal svá slova zpět.

Pak prozradil, že hudbu dělá pro radost a nestojí o desky ani slávu. Chce svou hudbu dostat k lidem přes internet.

"Nechci být slavnej. Za prvé mě to otravuje v tramvaji, za druhé jsem musel pár frajerům nakopat, protože mě otravovali. Je to o ničem, protože na mě akorát někdo pokřikuje. Důležitější je ta cesta," prohlásil Kocián, který půl roku prodával auta, ale z tohoto zaměstnání ho propustili, protože po diskotéce nepřišel do práce.

"Jsem jako Ital. V létě mam volno a v zimě pracuju," řekl, a protože je prý i manuálně zručný, pokusil se během rozhovoru vymodelovat figurku moderátorky. Ta z ní ale moc nadšená nebyla.