Martin je rozmazlená hraběnka s rukama dozadu

NeVyVolené Dany se ptejte v úterý od 12 hodin ZDE

Za jakých okolností odešel Tomáš z vily vědí v tuto chvíli jen ti, kteří sledují reality show na internetu. Tereza divákům oznámila, že mise skončila. To by nebylo nic zajímavého, kdyby za okamžik VyVoleným nemlžila přes plazmu, že "věc s Tomášem se stále řeší, budou informováni" a nemají se k událostem v žádném případě vyjadřovat. Ve vile se ale objevil mobilní telefon, který zřejmě posloužil jako záminka pro fingovaný odchod Tomáše.

Loučení probíhalo poměrně tradičně. Sanny se rozloučila rychle bez větších emocí. To s Dančou to bylo těžší, její smutek a slzy nakonec dolehly i na Petra. Kdyby neměl Tomáš imunitu, podle Sanny by se konal Duel právě s ním. Nikdo už ale nezjistí, jak by dopadl. Žádné spekulace - v tomto Duelu vyhrála Sanny poměrem hlasů 39949 : 33373.

Noční kuchyňské řádění Tomáše a Pavla schytala Sanny a Martin. Dana s Tomášem uklízeli také, tentokrát zaneřáděnou zahradu. "Fuuuj, to je jako grcky, zvratky. Pomooc!" prosila Dana, ale dala se do práce. To Sanny s Martinem práci příliš neholdují a šli raději na cigaretu.

Ostatním VV se to opravdu nelíbilo, protože se museli do konce úklidu nastěhovat do koupelny. "Protože vědí, že tady budeme šest hodin," odpověděl Tony Pavlovi na otázku, proč zrovna uklízí Martin.

Zvlášť Martin má ruce opravdu dozadu - před každým konáním má tisíce "keců" a po práci další milion! "Mě tady chtěj naučit makat. Jsem v životě tolik neuklízel," pronášel afektovaně. Nad ušmudlanou kuchyňskou linkou ohrnoval nos a kuchyň po úklidu rozhodně nezářila čistotou. Ale o Martinově utrpení slyšeli dokola všichni. Zvlášť když jemu a Tomášovi přiřkli roli "spidermanů" a museli se pohybovat jen po nábytku.

"Ty musíš mít neskutečný štěstí, aby ses uživil. Ty jsi takovej levák, že ani nevíš, jak uklidit kuchyň. Největší lempl," ohodnotil ho Petr. Tony více než souhlasil: "Ty vo..., von je hrozná hraběnka. Já nemusím, vo..., nic dělat, protože doma všechno za mě udělá máma a táta. To je podpásovka," poškleboval se.

Všechno Martina rozběsnilo tolik, že začal všem nadávat a hysterické záchvaty měl každých deset minut. Když chtěl na někoho zaútočit a obrátilo se to proti němu. "Jsem unavenej, jak jsem dvě hodiny musel uklízet. To bylo moje nejhorší ráno, a bude i hroznej večer. To špatně skončí! A nejen pro mě, ale i pro vás," vyhrožoval.

Marcy se rozhodla uklidit kuchyň pořádně a schytala to od něj. "Uhni, ty čub...! Co tady pořád překážíš?" navážel se do ní, když se na židlích šoural pro vodu. Pohádal se s ním Tony, protože prý "uklidil ho... a Marcy to uklízí další tři hodiny". Nakonec ho všichni začali ignorovat, když prosil o vodu. Nejprve nevěřícně koukal, na židlích se snažil odšourat pryč, ale už po několikáté skončil na podlaze. Chytl ho amok, že už ho to nebaví a ostatní rychle sháněli prášky na uklidnění.

Marcy se mu pomstila dokonale při večeři. S úsměvem na tváři mu nalila do jídla projímadlo. A lila a lila, alespoň půl balení. Martinovi ale moc chutnalo a šel se s ní usmířit, jak nic nemyslel vážně. "To je v naprostém pořádku, vzpomeneš si na mě na záchodě," objala ho. Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat: "Ty vo..., mně to v tom břiše nějak pracuje," oznámil u cigárka a už se odklidil na záchod. Snad z něho odešla i blbá nálada.