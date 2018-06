Martin Hranáč se ztrapnil i ve Francii

"Nevím čím to je, ať udělám cokoliv, tak to nikdy nedopadne tak jak by mělo," stěžuje si Hranáč.

Bez újmy se neobešla ani jeho letošní dovolená ve Francii. "Vyjeli jsme si s mým přítelem Lukášem na týden do Francie, kde jsme se vydali na kamenitou pláž. Ve vodě byly vlnolamy v podobě velkých kamenů a já jsem se jako malý harant rozhodl, že po těch kamenech budu chodit. Rozřezal jsem si nohy, do těch rozřezaných ran se mi dostal písek a potom se mi to zanítilo a do nohou jsem dostal infekci," vypočítává Martin nepříjemnosti. K tomu všemu se nejspíš nepoučil z vily Vyvolených a opět chytil plíseň na nohou ze společných sprch.

Pak přišel nejhorší nápad - proletět se na padáku za člunem. "Když jsem letěl, tak to bylo úžasný, ale potom jsem spadl do vody a zase mě vyvlekli nahoru, a to se nemělo stát. Byl jsem tam nahoře bez plavek. Viděla mě celá pláž a všichni se dost dobře bavili. Fakt se mi to nelíbilo... Byl to trapas," svěřuje se jindy suverénní Hranáč.

Dnes už se Martin baví tím, jak jej jeho odpůrci titulují ostuda národa. "To teda fakt jsem. Jestli si Francouzi myslí, že takhle vypadá pravý Čech, tak to je fakt ostuda. Do Francie už nikdy nepojedu, tam jsem se dost ztrapnil!"