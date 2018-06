Martin Hilský má rád slova v akci

MARTIN HILSKÝ • Odkud jsem

Narodil jsem se 8. dubna 1943 v Praze. Otec byl architekt, matka japanoložka. Byli tolerantní, do ničeho mě netlačili. Scházeli se u nás přátelé rodičů - architekti, malíři, sochaři a podobné profese. Jako kluk jsem tam seděl a naslouchal. To mi hodně dalo. Už od dětství jsem přirozeně směřoval ke slovu, k literatuře, tudíž zájem o to, co dělá matka, byl u mě intenzivnější, ale smysl pro řád, který je nutný v architektuře a jímž otec disponoval, do mě také asi nějak vešel. • Čím vším jsem byl

Po studiích na Filozofické fakultě UK jsem na ní zůstal; byl jsem zde asistentem, docentem a nyní jsem profesorem na katedře anglistiky a amerikanistiky. A tuto katedru jsem od roku 1988 do roku 1998 také vedl. • Co se mi v životě asi nejvíc povedlo

Pokud jde o knihy, tak edice komentovaných překladů Shakespeara, která dosud vycházela v nakladatelství Torst; mám radost zejména ze svazku Sonety. Ale možná nejdůležitější bylo to, koho jsem v životě potkal, koho si našel, ale na tom si zásluhu přisvojovat příliš nemohu. A těším se z toho, že se mi podařilo a poštěstilo naplno dělat to, co dělám rád. A konečně musím vyjádřit uspokojení, že je mi nyní dáno žít v době, o níž jsem si celá desetiletí nemyslel, že se jí vůbec dočkám. • Můj nejbližší velký úkol

Přeložit dalšího Shakespeara a napsat o něm pěkný esej.