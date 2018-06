Martin dostal všechno... a k tomu i šátek!

Asi bude hodně záležet na Martinově volbě. Teď se teprve ukazuje, že Tonyho imunita nebyl od Kykolky zas až tak špatný nápad. Martin by mohl sázet na to, že diváci neroztrhnou mamku a taťku, jenže teď bude muset vybrat někoho jiného.

Podle svých slov se rozhoduje mezi Plutem a Pitym. Vůbec bych se však nedivil, kdyby vybral nějakou dívku, ve vile chce určitě zůstat, vždyť se hraje o ceny v hodnotě patnácti milionů!

Po reklamě zpět k VyVoleným:-) Středa patřila Martinovi, a ten si svůj VIP den opravdu užil. Probuzen byl písní od Lucky Vondráčkové, jeho oblíbenkyně Sugababes mu hrály k rozcvičce a k obědu dostal vše co si přál. To hlavní však mělo teprve přijít.

Pokérovanej Hranny

VyVolení měli být třicet minut plně k dispozici Martinovi a splnit mu každé jeho přání. Martin si vybral lázeň, během které se VV proměnili doslova v otroky. Koupaný byl horší než malé děcko a rozmazlený panovník dohromady, a tak se brzo dočkal kanady. Tony mu vyčistil zuby sprchovým gelem.

Dokonalé umytí se perfektně hodilo pro následující chvíle. Do vily vstoupil muž z vizáží indiána, ze kterého se vyklubal tatér Stanley. Martin hned věděl, kolik uhodilo, jeden z jeho snů měl totiž podobu vytetovaného loga VyVolených na pozadí.

Nejdřív byla mamka statečná, ovšem brzo o svou odvahu přišla. "Na co jsou ty kapesníky?" ptal se Martin s obavou v hlase. "Na krev." "A proč jich je tolik?" "Protože ji bude hodně!" Po chvíli tetování přišel za taťkou Tonym. "Já potřebuju podporu!" "Neboj, teď už to bude jenom horší!"

Maruška asistovala u tetování čím dál častěji a bylo vidět, jak může na Stanleym oči nechat. Ani on nebyl chladný a dva a půl měsíce ve vile vykonalo své. Maruška se zabouchla jak třináctiletá holka.

Je libo jeden striptýzek?

Ale ani tím Martinův den neskončil. Večer do vily vstoupil urostlý muž v jakési uniformě. Martin má patrně nakoukáno, takže ihned poznal, že jde o striptéra. Z jeho vystoupení byl úplně paf a i poté na něm mohl oči nechat. Striptér ho tak musel odkázat do patřičných mezí. "Vždyť ty máš Lukáše, že jo..." "No jo... Lukáše...," hlesl zklamaně Martin.

Koho si ten Pavel vezme?

Tato otázka vrtala hlavou zejména Tonymu, který se toho bát vůbec nemusel. Nejdřív to řešil s Martinem a pak s Karol. Karol přiznala, že cítila, že ji má Pavel rád, ale nelíbí se ji některé jeho chování. A že se bojí, že si ji Pavel vezme do Duelu.

Pavel však rozhodl jinak, a tak se Karol musí bát dál. Co kdyby si ji vybral Martin? Jak řekl Tony: "On je bezpáteřní mongol udělaný na objednávku. Zrozený pro tuhle soutěž. Bezcharakterní myš."