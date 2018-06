Dokud nemusím, tak se příjmením nepředstavuji, říká Martin Donutil

„Myslím, že jsem mnohem větší introvert,“ prozradil Martin Donutil s tím, že na rozdíl od tatínka ne vždy má chuť být hvězdou večírku či středem pozornosti.

Miroslav Donutil je prý také mnohem větší dříč. „Táta má neuvěřitelný pracovní zápal, kolikrát tomu až nerozumím. Přijedeme domů a zatímco já jdu do hospody nebo si jdu zahrát na počítači, táta čte scénáře. Připravuje se na další den na zkoušku, učí se texty. Tohle bych měl hrozně rád po něm a nemám,“ říká.

Otce a syna ovšem samozřejmě pojí hodně společných věcí. Jejich obecným donutilovským genem je prý to, že jsou oba velcí nerváci.

„Většinu věcí se snažíme vyřešit na sílu. Tím nemyslím, že bychom šli proti někomu pěstí, ale když nám něco nejde a mělo by to jít ohnout nebo otevřít, tak to zkusíme větší silou. Většinou to nedopadne dobře, ale stejně se z toho málokdo z nás poučí,“ dodal.

Martin Donutil také přiznal, že slavné příjmení není vždycky terno. Někdy ho přivádí do rozpaků a občas ho považuje za problém.

„Tak jako jsou lidé, kteří mají tátu rádi, a proto mají automaticky rádi mě, aniž bych si jejich přízeň jakkoliv zasloužil, platí to i opačně - jsou tací, kteří tátu rádi nemají a projektují si to i na mě. To se děje dnes a denně a to mě taky naučilo, že dokud nemusím, tak se dodnes příjmením nepředstavuju,“ řekl herec.