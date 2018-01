Ta nemoc měla důvod, říká o dvou měsících v kómatu šéf Miss Ditmar

Můžete popsat, co se vám vlastně stalo?

Přišlo to jako rána z čistého nebe. Jediné, co jsem pozoroval pár týdnů nebo měsíců před tím, bylo, že najednou tělo ztrácelo sílu. Když jsem chodil běhat, uběhl jsem běžně osm kilometrů. Ale poslední dobou jsem po kilometru neměl vůbec žádnou energii a byl rád, že jsem došel domů. Pak přišel den, kdy se mi najednou udělalo špatně. Odvezli mě do nemocnice, proběhla první kontrolní vyšetření, ale všechno bylo v pořádku. Dostal jsem kapačku, která mi pomohla a uvolnila křeče, a pustili mě domů.

Jenže se situace pak zase zhoršila.

Bohužel ano. Lékaři mi znovu odebrali krev a kontrolovali CRP, reaktivní protein, který určuje hladinu zánětu v krvi. Tak v té chvíli jsem měl hodnotu přes 400. Takže se ukázalo, že zánět propukl velice agresivně, rychle a během pár hodin. Již ten večer mě hospitalizovali. Měl jsem strašné bolesti. Během dvou až tří dnů se situace stabilizovala a já si myslel, jak mě do týdne pustí. Pak přišla velká rána a mně se ještě víc přitížilo. Postupně začaly selhávat jednotlivé orgány. První byly plíce, takže jsem musel být napojený na umělé dýchání a situace se tak rapidně zhoršila, že jsem byl uveden do umělého spánku, kde jsem byl dva měsíce.

Pamatujete si z toho období něco?

Ano, pamatuji si to naprosto detailně. Dostal jsem se do toho pomyslného tunelu, kde na konci bylo nějaké světlo. Bylo tam strašně příjemné prostředí, kdy si dokážu představit, že pokud někdo nemá vůli žít, tak už se nechce vrátit zpět. U mě to bylo rozděleno do takových dvou částí. V té první se mi promítl celý můj život. Každý, kdo v mém životě něco znamenal, ať to byli rodiče, rodina, sourozenci, přátelé, partnerka. Byly tam ale i situace, kdy se začaly objevovat příběhy, které jsem nezažil, iluze, něco z budoucna. Tyto příběhy člověk začínal i žít. Já jsem si tedy reálně procházel situace s těmi lidmi. Věci se v tom kómatu děly a byly extrémně zajímavé. Byly to většinou pracovní situace, které se mi zobrazovaly a zajímaly mě. K návratu do života mi pomohla pozitivní energie od spousty lidí, kteří na mě mysleli. Bylo hodně lidí, kteří se za mě modlili.

Cítil jste propojení s nějakou osobou?

Když jsem byl malý, moji rodiče ještě studovali vysokou školu a asi první tři roky mého života mě hodně hlídala babička. Vytvořil se mezi námi hodně úzký vztah, byla to pro mě taková druhá maminka. Moje babička ve svých 90 letech zemřela a vzhledem k tomu, že její poslední týdny i měsíce už jí nebylo dobře a prožila je také v nemocnici, tak ji moji rodiče nechtěli zatěžovat mým stavem. V den, kdy umřela, se ptala, jestli žiji. Moje máma odpověděla, že ano a pak babička zemřela. Myslím si, že mi poslala svou poslední životní energii, abych přežil a vrátil se na tento svět. Stalo se to 9. října loňského roku a to byl den, kdy jsem se probudil z kómatu. Od toho dne se můj zdravotní stav začal zlepšovat.

Pamatujete si i to, jak jste byl do kómatu přiveden a den, kdy jste se probudil?

To, jak jsem byl uveden do kómatu, si úplně přesně nepamatuji. Můj zdravotní stav se rapidně zhoršil, takže jen vím, že probíhalo lékařského konzilium a řešilo se, jaká bude následná léčba. Nebyl jsem schopen to udýchat, takže jsem byl napojen na umělé dýchání. S tímto krokem následovalo selhávání dalších a dalších orgánů. Moment, kdy jsem byl uveden do umělého spánku si nepamatuji, protože mi bylo tak zle, že už jsem přestal úplně vnímat. Když jsem se vrátil zpátky, bylo to, jako když se člověk probudí z nějakého fajn snu, ale vlastně vůbec neví, jak dlouho spal. Byl jsem dezorientovaný, nevěděl jsem, zda jsem spal den, týden či měsíc. To vše jsem se dozvídal od mého okolí.

Vnímal jste v umělém spánku přítomnost lidí?

Bylo strašně krásné a skvělé, že za mnou mí rodiče a Eva chodili a vykládali, co se děje, dotýkali se mě a vyvolávali stimuly, které jsem v té době vůbec nevnímal. To, že tam za mnou někdo byl nebo se mnou hovořil, vůbec nevím. Mé podvědomí, to ale vnímalo a jsou to všechno věci, které člověku pomáhají se vrátit zpátky do reálného života a poskládat si zpátky mozaiku toho, jak to ve skutečnosti bylo.

Jaké byly vlastně důvody nebo příčiny vaší nemoci?

Příčin je několik. Mohou být přímé, jako když alkoholik vypije několik lahví tvrdého alkoholu denně, může dostat akutní zánět slinivky. Také to může být dlouhodobě nekvalitním stravováním. Pak je ještě třetí varianta, která byla i mou, a to, že jsem v posledních letech hodně pracoval, práce byla náročná a spojená se stresem, který se nakumuloval v těle a asi jsem tomu nepřikládal patřičný důraz a nesnažil se stres odbourávat. Nedostatečně jsem relaxoval a odpočíval a pak to najednou takto vystřelilo.

Přisuzujete to i ke stresu kolem projektu Česká Miss, který někteří lidé hodnotí velmi negativně?

Možná by si někdo mohl myslet, že se projekt Česká Miss podepsal na mém zdravotním stavu, ale tak to vůbec není. Je to vlastně jeden z projektů, které v našem portfoliu máme a je zajímavý a příjemný. Každý projekt s sebou nese určité komplikace, které člověk musí řešit. Ale není to tak, že spouštěčem mého zdravotního stavu, bylo toto. Je to spíš dlouhodobá historie kumulování stresu v těle a vyústění v tento problém.

Vzal jste si z těch několika měsíců těžké nemoci nějaké ponaučení?

Ponaučení jsem si vzal určitě. Myslím si, že podruhé bych tak vážnou nemoc nemusel přežít. Je to pro mě těžké, protože tak, jak existují různé typologie lidí, tak já jsem člověk, který strašně rád pracuje a tvoří nové věci. Ve své podstatě si nedovedu představit, že bych v tomto věku seděl doma, koukal se z okna a chodil na procházky. Práci potřebuji a pracovat musím, ale určitě budu muset přehodnotit přístup k nějakým projektům a pracovní nasazení. Hlavně se budu snažit vyvažovat práci s odpočinkem tak, aby tam byla nějaká rovnováha, která je v tomto stavu extrémně důležitá.

Přemýšlíte nad otázkou, proč se to stalo zrovna vám? Třeba, že jste udělal něco špatného a vrátilo se vám to?

Že bych cíleně dělal něco špatného, to určitě ne. Je ale pravda, že když si vezmu mou patnáctiletou profesní dráhu, většinou se člověk dostal do situací, kdy musel nastavovat určité nové procesy, které vyžadují i relativně radikální změny. Ať je to redukce personálních nákladů nebo další bolestivé změny, takže když jsem nad tím přemýšlel, říkal jsem si, zda něco takového nemůže být důvodem, proč jsem takto onemocněl. Možná to byl spíš signál od Boha, kdy mi bylo jasně dáno, abych se zastavil a zamyslel se nad svým životem.

Jste věřící?

Jako malý jsem byl pokřtěný, ale nebyli jsme doma úplně vychováváni ve víře a striktně s Bohem. Před dvěma lety, kdy jsem se potkal s Evou, která ve víře vychovávána byla a je to součástí jejího každodenního života, jsme se společně začali snažit i mě navést na tuto cestu. Ale není to tak úplně jednoduché. Pokud člověk nějak žije 45 let a nemá to tak nastavené, tak najít onu cestu není snadné. Navíc já jsem hodně materiálně založený a bylo pro mě velice složité to uchopit. Když jsme vedli různé debaty, zmiňoval jsem, že by mi hodně pomohlo dostat nějaký pro mě uchopitelný hmatatelný signál, že Bůh existuje, který by mi pomohl se posunout v cestě dál. Myslím si, že ta situace nastala a dostal jsem to největší znamení. Když jdeme nyní do kostela, tak tam cítím úplně něco jiného než předtím.

Nemoc vás změnila i fyzicky.

Sám se divím, ale cítím se velmi mlád. Jediná věc je, že nemám ještě tolik síly a energie jako dřív. Díky nemoci jsem přišel o 20 kilo svalové hmoty a svaly mi opravdu chybí, abych měl tu kondici, kterou jsem měl předtím nebo kterou bych potřeboval. V přístupu k životu mám pocit, že mám úplně novou sílu a energii k životu, a to takovou, kterou má člověk třeba ve 20 letech. Možná je to způsobené i tím, že v průběhu nemoci jsem měl několikrát otravu krve, tedy došlo k její kompletní výměně. To znamená, že jsem dostal více jak 20 konzerv krve. A tak jak pan profesor Klein, který se o mě staral a kompletně řídil celou léčbu, říkal, že záměrně vybírali krev od mladých lidí, abych do sebe dostal ještě více energie a podařilo se mi tu nemoc zvládnout. Posléze i rekonvalescence v životě byla rychlejší a mohl jsem se rychleji vrátit zpátky.

Rok 2018 bude pro vás asi hodně zásadní i v rekonvalescenci. Po probuzení z kómatu jste se musel učit chodit i mluvit. V jaké jste fázi nyní?

Nebylo to vůbec jednoduché. Po těch dvou měsících, kdy jsem se probudil, jsem sám byl v šoku, jak rychle atrofovaly veškeré svaly. Je to tak, že člověk leží v posteli úplně bezvládně. Mluvidla jsou také svaly, takže jsem se musel učit i mluvit. Nefunguje vám jemná motorika, tudíž jsem nebyl schopen nic uchopit, ani se v podstatě posadit nebo chodit. Musel jsem začít od elementárních věcí. Trénoval jsem mluvidla, snažil jsem se cvičit tak, abych se co nejrychleji vrátil do normálního života. Ale stojí to neskutečné úsilí a energii a sám jsem si vůbec nedokázal představit to, že po dvou měsících přijdu o veškerou svalovou hmotu. Musíte začít úplně od nuly.

Jaké jsou vaše největší pokroky?

Takové měřítko mohou být třeba schody. Vyjít 10 schodů je pro zdravého člověka naprosto normální věc a vůbec nad tím nepřemýšlí. Je pravda, že první dny jakmile jsem začal s rekonvalescencí, tak vyjít 10 schodů pro mě znamenalo neskutečné úsilí. Vyšel jsem je a musel jsem si jít zpátky lehnout. To tělo bylo úplně vysáté. Usnul jsem na další hodinu až dvě. Je na tom příjemné vidět i to, jak se každý den člověk posouvá. Ta změna nepřijde radikálně a razantně, že byste se vrátili do normálního stavu ze dne na den. Ale každý den má člověk o kousek víc energie a dnes je příjemné, že těch 10 schodů vyjdu bez pomoci, držím se zábradlí a nemusím si jít lehnout zpět do postele. Je vidět, že tělo se postupně začíná vracet do kondice a standardní pohody.

Kvůli zdravotním i pracovním problémům jste museli odsunout svatbu. Bude tedy letos, nebo není na pořadu dne?

To, že jsme odsunuli svatbu bylo naprosto racionální rozhodnutí. První rok České Miss byl pro nás relativně náročný a v období, kdy jsme měli naplánovanou svatbu, jsme původně chtěli udělat velký galavečer a finále. Říkali jsme tedy, že posuneme svatbu kvůli tomu, abychom se soustředili na jednu věc, a tu udělali pořádně. Také abychom si tu naši svatbu mohli užít v klidu a pohodě a nebýt zatíženi každodenními starostmi. Došlo k tomu, že jsme svatbu odsunuli na neurčito a pak přišla situace, kdy jsem zůstal v nemocnici několik měsíců. Je pravda, že jsem byl před pár týdny teprve propuštěn do domácího léčení a zatím jsme se k tomuto tématu nedostali. Je to věc, kterou budeme řešit a chceme řešit, ale bude tomu předcházet to, abych se dostal do kondice a můj zdravotní stav se zlepšil. Abychom si to mohli užít se vším všudy.

Kdybyste měl shrnout ve třech větách, jak změnily dva měsíce v kómatu Martina Ditmara?

Myslím si, že to ukáže až budoucnost, ale určitě mě změnily v přístupu k životu. Nejsem člověk, který by ze dne na den dokázal změnit život a začít hned pracovat, ale i tak vnitřně cítím, že budu muset přehodnotit přístup a snažit se to nastavit jinak. Vlastně i vyvažovat pracovní nasazení společným odpočinkem a relaxem, aby tělo dostalo balanc.