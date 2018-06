Martin Dejdar zápasí s vředy na dvanácterníku

Bylinky ani prášky rád nemá. „Na tohle jsem s prominutím lempl. Když je mi zle, vezmu prášek, a hned jak se mi uleví, léky brát přestanu a tím poruším léčebný cyklus. Hřeším na to a snažím se v tomto směru všechno obejít a nemoci přemáhám vlastní silou a aktivitou. Na nemoc zkrátka nemám čas. Při mojí profesi marodit moc nejde. To už musí být, abych ulehl. Pokud se nepletu, naposledy jsem marodil v prosinci 2001 – jeden večer.“



Martin Dejdar však přiznává, že dělá I věci, o kterých ví, že by je radši dělat neměl. Například celý den nejí a říká si, že v noci už jíst nebude. „O půlnoci to nevydržím, otevřu lednici a spráskám celý hermelín a tři rohliky…. A to by se asi nemělo.“