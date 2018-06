Dejdar pomohl muži, který doplatil na svůj smysl pro spravedlnost

"Prosím o pomoc pro svého manžela. Loni v srpnu se mu stala osudnou jeho povaha pomáhat ostatním a nebýt lhostejný, když se někde kolem něco děje. Zastal se pána na poště v Jirkově a útočník mu zasadil pět bodných ran mířených na hlavní orgány," napsala Jana Holáková do Pošli to dál.

Manželé Holákovi na svatební fotografii

Útočník jejímu muži propíchl plíci, přeřízl bránici a zasáhl i další orgány. Víc než půlroční neschopnost stála osmadvacetiletého Josefa Holáka místo. S trvalými zdravotními následky musel hledat jinou práci a rodina se ocitla ve finanční tísni.

Jeho příběhu si všiml herec Martin Dejdar a rozhodl se pomoci. "Pan Holák je normální skromný chlap, který byl ochoten pomoci někomu a málem za to položil život. Je strašné, že se takové věci dějí. A to, že by to udělal znovu, přestože to přineslo problémy nejen jemu, ale i celé jeho rodině, si zaslouží obdiv," říká Dejdar.

Společně s hokejovým týmem HC Olymp věnovali panu Holákovi peníze vybrané v rámci jarního turné, což bylo 30 tisíc korun. Na podzim si chtějí vybrat další příběh z Pošli to dál, jehož nositeli věnují výtěžek podzimní části turnajů.

Josef Holák dostal od Martina Dejdara a týmu HC Olymp plnou hokejku peněz. Manželům Holákovým pomohl HC Olymp, v němž kromě Martina Dejdara hraje třeba Jiří Mádl nebo Dominik Hašek.

"Je to princip HC Olymp, že o všem rozhodujeme společně, stejně tak tomu bylo i u Pošli to dál. Mně do noty zahrála impulzácká výzva, že rok 2012 bude rokem dobrých skutků. Je třeba, aby lidi konali dobro. Lidi zajímá jen neštěstí druhého, zlo. Nesmíme dovolit, aby nás to zničilo. Musíme si začít pomáhat. Musíme do toho jít ještě víc, naplno," dodává Martin Dejdar.