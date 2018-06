Martin Dejdar: Udělali ze mě největšího zemanovce v zemi

Řekl, že v prezidentské volbě podporuje Miloše Zemana. A mnozí se divili. On, pravičák, který často mluvil o tom, jak si vážil role politického vězně v seriálu Zdivočelá země. Jiří Stránský, autor seriálu, ho za to veřejně kritizoval.

"Byl jsem šokovaný. V době, kdy se o tom začalo mluvit, jsem nebyl v republice. Když jsem přijel, koukal jsem jako blázen. Četl jsem o sobě a divil jsem se, kdo vlastně jsem, " říká.

Proč vlastně podporuje Miloše Zemana a jak celá kauza vznikla? "Ano, tehdy jsem řekl, že myslím, že s panem Zemanem by mohla být legrace. I když jsem pravičák, celý život jsem pravici volil a volit budu, nezapomněl jsem na diskuse Zemana s Klausem nebo někým jiným. Vždy byly vtipné, dalo se na ně koukat. Dnes se už na politiky koukat nedá," myslí si.

"Humor do politiky patří, ale nemyslím, že by se prezident či politici měli účastnit zábavných pořadů. Měli by mít smysl pro humor, ale neměli by nás bavit. Měli by pracovat tak, aby nám vytvořili prostor, abychom my měli náladu se bavit," vysvětluje.

Výrazy "politika" či "prezident" v něm nyní vyvolávají mizernou náladu. Nerad na toto téma mluví. S Jiřím Stránským se od té doby neviděli, celé nedorozumění si nevyříkali. "Dostal jsem nálepku největšího zemanovce v této zemi," říká v rozhovoru pro čtvrteční Magazín DNES.