Teď už chápu, proč mi chutná pivo i whisky, přiznal Martin Dejdar

Martine, když řeknu Irsko, co se vám vybaví?

Teď momentálně whisky, zelená, čtyřlístek, ostrov a příjemní lidé. Jsem tu poprvé a musím říct, že jsem nadšený. Naskytla se mi příležitost vyrazit do palírny, tak jsem toho rád využil. Dostat se na místa, kam se normální turista nedostane, bylo vzrušující. Určitě bych tu několik dní vydržel.

Bude vám teď whisky chutnat víc?

Já myslím, že ne. Na to ta návštěva vliv neměla. Spíš bylo zajímavé vidět, jak to vzniká, jakou to má tradici, jak s tím ti lidé pracují. Vždycky je zajímavé poznat něco nového. Člověk má představu o tom, jak to vypadá a jak se to dělá, ale většinou je to všechno jinak. Například mě překvapilo, že se nejdříve dělá pivo a teprve poté se z toho dělá whisky. Teď už chápu, proč mi chutná pivo i whisky.

Je Irsko země, ve které byste dokázal žít?

To záleží na tom, co si člověk představí pod pojmem žít. Pro mě je hrozně důležité, že se mohu vrátit domů. Jsem schopen dlouhodobě být kdekoli, kde mi to vyhovuje a kde se mi líbí. Irsko je vlídná země. Mě neovlivňuje počasí. Já mám dokonce raději zimu než tepla. Pokud by to vydržela má játra, tak bych tu nějakou dobu žít vydržel.

Říkáte, že nemáte rád teplo, přitom jste s rodinou jistý čas žili na Floridě.

Na Floridě samozřejmě teplo je, ale zase všude jsou klimatizace, takže se s tím teplem úplně nemusíte potkat. Spousta lidí klimatizace nesnáší, ale já s tím problém nemám, mně to naopak vyhovuje. I v zimě mám v Čechách v autě 18 až 20 stupňů, tepleji nesnesu. Mám rád studenou vodu, maximálně do 24 stupňů, aby to člověka trochu osvěžilo a rozproudilo. Na Floridě jsme u domu neměli přes zimu vyhřívaný bazén, a to mi úplně vyhovovalo. Chodil jsem i v prosinci a v lednu, dokonce tam se mnou někdy skočila dcera.

Do Ameriky jste odletěli čtyři a zpátky jste se vrátili tři. Jak to?

Matěj od září žije v Kanadě a pokouší se tam hrát hokej. My jsme se vrátili. Plánovali jsme, že se jednou vrátíme zpět do Čech.

Jak nesla vaše žena odloučení se synem?

Každá taková situace přináší něco pro a něco proti. Odloučení funguje, za čas si na to člověk zvykne. Stačí, když máte stále na vědomí, proč to tak je. Když si uvědomíte, že děti mají před sebou ještě celý život, tak těch pár let, kdy se rozhodnou žít jinde, se určitě vyplatí. To odloučení svým způsobem ten vztah prohlubuje, protože když spolu lidé nejsou každý den, tak ty city po nějaké době odloučení jsou mnohem intenzivnější. Matěj odjel, ale dvakrát denně volá. Za nějaký čas se ozve jednou za týden, ale zatím i v něm jsou emoce, takže ten kontakt je častější. Nemyslím si ale, že by to nějak narušilo nebo zpřetrhalo vztahy. To spíš naopak.

Je nějaká další destinace, do které se chystáte odjet na delší dobu?

Nikam se nechystáme. Vždycky budeme jezdit rádi do Ameriky a na Floridu, protože ji všichni máme rádi. Nevím, jestli tam pojedeme na prázdniny, protože v této době jsou všechna místa, která navštěvujeme, plná turistů, takže je to lepší mimo sezonu. Ale do Ameriky se budeme pořád vracet, a byl bych rád, kdyby se tam dcera za pár let vrátila něco studovat a oživovat jazyk, protože ten je nejdůležitější. Nebráníme se tomu, ale co bude a jak to bude, nikdo neví. My jsme to ani nevěděli tenkrát, když jsme se rozhodli na Floridu jet. Bylo to rozhodnutí ze dne na den, pod vlivem několika faktorů. Rozhodl jsem o tom prvního srpna a desátého jsme odletěli. Bylo to jedno z nejlepších rozhodnutí, které jsme kdy mohli udělat.