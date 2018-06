Martin Dejdar slavil narozeniny v Barceloně, Česku i na Floridě

„V den narozenin jsem odletěl s kamarády z mého hokejového týmu HC Olymp do Barcelony. Oslava byla skvělá. Je to nádherné město a my jsme v podstatě stihli všechno, co se dá stihnout za dva dny. Díky Gaudímu a Miróvi je opravdu na co se dívat,“ řekl Dejdar.

Ale nebyla by to pánská jízda, kdyby parta nenavštívila fotbalový stadion klubu FC Barcelona.

„Vyrazili jsme si i na úžasný fotbal. Být na slavném stadionu Camp Nou, to je opravdu fotbalová nirvána,“ pochlubil se herec, který si dal na stadionu i točené české pivo a stihl se vyfotit se známým fanouškem FC Barcelony Avim Del Barcou.

Herce po návratu ze Španělska čekala ještě oslava s přáteli v české hospodě a do třetice slavil na Floridě s rodinou.

Na dárky si prý oslavenec moc nepotrpí. Dostalů doutníky, domácí koblížky, dort, salámy a také nejrůznější alkohol. „Dárky byly veskrze tekuté a konzumovatelné, což chlap nejvíce ocení,“ pochvaloval si Dejdar, který dostal i tričko od štábu seriálu Přístav a jako bonus luxusní bourák.

„Kdysi dávno jsem skutečně uvažoval o tom, že si pořídím drahé auto, ale dneska jsem z toho dospěl. Dnes se mohou auta v klidu půjčit a nestojí to tolik peněz. Já dostal od přátel víkendový poukaz na červené ferrari,“ přiznal.