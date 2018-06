Málokdo je se sebou spokojený, řekl Dejdar během epilace a liposukce

„Odstraňuje to prý přebyteční tuk a už po údajně půlhodinovém ležení je vám volnější pásek až o dvě dírky. Což je prostě famózní, jestli to tak funguje. Když si dáte dvě hodiny, to máte už osm dírek a jdete odtud jako Twiggy,“ žertoval Dejdar.

Herec ale hlavně řešil odstranění fibromů, které se mu neustále zvětšovaly.

„Paní doktorka byla fantastická. Je to taková bodrá dáma a prohlížela si mě, co by jako dala pryč. Říkala: Ježíš, to je krásně hnusný! To je hnusný, to musíme dát pryč. To je báječné! Jako člověk, který rád dělá svoji práci. To se mi na tom líbilo. Odstranila mi věci, které můžou být nebezpečné. Během deseti minut byly ty fibromy, nebo bradavice a pihy pryč. Měl jsem tři,“ přiznal.

Nové metody liposukce a epilace si rád vyzkoušel. Nejde podle něj o žádný drastický zákrok. „Málokterý člověk je sám se sebou spokojený, ale jsou i tací. Tyto zákroky nejsou o tom, že bych chtěl být krásnější, to už se stejně nepovede, nebo mladší. Věk člověk nezastaví. Já spíš myslím na to zdraví. Jsou tady lékaři a ti vám řeknou, co a jak,“ prohlásil Dejdar, který by plastiku své ženě nejspíš nevymlouval.

„Strašně záleží na konzultaci s lékařem a o co člověku jde, co chce na sobě změnit. Pokud by to mělo zvednout sebevědomí tomu člověku a nějakým způsobem mu to pomoct, třeba s psychickými problémy, tak proč ne. Kdyby mi ale manželka přišla s nápadem, že chce vypadat jako Michael Jackson, tak bych s tím úplně nesouhlasil. Probudit se ráno vedle Michaela Jacksona, to asi ne,“ prohlásil.

Herec, který zkouší nový muzikál Mýdlový princ, přiznal, že se do formy nechce dostat kvůli nové roli. „Kdyby to kvůli filmu, tak možná. Ale na muzikálu jsou někteří diváci tak daleko, že ani nevědí, jestli hraju já, nebo Tofi,“ dodal.