VIDEO: Prohraná sázka donutila Dejdara obsluhovat v restauraci

„Vsadil jsem se, že dám do brány pět gólů na pět střel. Bohužel brankář Karel Frýd je v našem HC Olympu prostě jednička a já prohrál. Tak jsem si vybral restauraci a kluky celý večer obsluhoval,“ přiznal Dejdar, který se v roli číšníka či barmana ocitl již několikrát.

„Díky lidem kolem sebe, co mají restaurace, jsem se už na place ocitl několikrát, navíc to mám v krvi, takže jsem ani nemusel trénovat. Díky tomu, že jsem i kapitán svého hokejového týmu, jsem zvyklý i obsluhovat hráče v šatně. Trošku si připadám jako ficka,“ dodal s úsměvem herec, kterého si jeho spoluhráč a herecký kolega Miloš Knorr rád dobírá, že dělá vše, ale vlastně nic neumí.

„Tak to Miloš kecá, hluboce se proti tomu ohrazuji. Naopak vše, co dělám, dělám dobře, tedy alespoň se snažím,“ dodal Dejdar. Co však dělá nejlíp, to je jeho tajemství. „To nemůžu říct, nehodí se to. Je to taková rodinná tradice po mnoha staletí,“ snažil se herec neprozradit nic intimního.

Další jeho činností, kterou bravurně ovládá, je vaření. „Skvěle vařím, proto vlastně vařit nemůžu, protože by pak už nevařil nikdo jiný a chtěli by to ode mne. Všichni jsou tak nadšený i z těch kombinací, které spojuji,“ vysvětluje. Doma nejlépe vaří manželka, se kterou však občas zajde i na dobrou večeři.

Martin Dejdar a Miloš Knorr jsou letití kamarády a spoluhráči hokejového týmu hvězd HC Olymp

Na to teď však moc času nemá, proto si nosí s sebou pytlíčky, které má místo jídla. „Můj čas je teď hodně rozprostřen do pracovních povinností a nemám čas běhat po restauracích. Vyhovuje mi to a dokonce jsem i díky tomu zhubl deset kilo,“ dodal Dejdar.

Obsluhování si nemohli vynachválit jeho kamarádi. „Jsme rádi, že je Dejdar tak nešikovnej. Ovšem na druhou stranu, nosit jídlo či pití, tak na to jsme od Martina všichni zvyklí ze šatny. Je to náš hrající kustod a někdy takový sluha. Možná jeho služby časem využiju i doma, třeba k úklidu,“ vtipkoval na adresu Dejdara Miloš Knorr.