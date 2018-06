Martin Chodúr je otcem. Syn se mu narodil na Nový rok

„A už jsme tři! Martínek se nám narodil dnes v 15:09 hod., váží 3,5 kilogramu a měří 50 centimetrů. Ivonka i maličký jsou v pořádku. Budu rád, když se budete radovat s námi. Váš Martin,“ napsal Chodúr 1. ledna 2016 na svůj Facebook.

Zpěvák žije s přítelkyní, generální ředitelkou společnosti LR Health & Beauty, pět let a potomka si přáli. Pohlaví miminka si ale nechali jako překvapení.

„Chceme se nechat překvapit, pohlaví nevíme ani my. To až ho uvidíme na vlastní oči. Máme už vybraná jména pro obě verze. Na rodinu se těším nejvíc ze všeho. Je to asi ta nejhezčí a nejdůležitější věc, co se mi v životě mohla stát. Těším se na novou roli otce,“ prohlásil zpěvák v listopadu.

Přestože dvojice není oddána, svatbu do budoucna plánuje. Pro oba však nyní bylo důležitější narození společného potomka. „Jednou se chceme určitě vzít, ale v tomto mimořádně šťastném období našeho života svatbu zatím neřešíme,“ řekl Chodúr před pár měsíci.