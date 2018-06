Martin Chodúr bude otcem, pohlaví miminka si nechá jako překvapení

„S Ivonkou jsme spolu pět let a děťátko si moc přejeme. Pohlaví miminka neznáme, chceme být překvapeni,“ říká zpěvák.

S přítelkyní, která je generální ředitelkou společnosti LR Health & Beauty, zatím žijí takzvaně na psí knížku. To chtějí do budoucna změnit, ale svatbou se budou zabývat až po porodu.

„Jednou se chceme určitě vzít, ale v tomto mimořádně šťastném období našeho života svatbu zatím neřešíme,“ dodává Martin Chodúr, který se stane otcem v lednu.

Ačkoli se může zdát, že se tento zpěvák ztratil ze scény, je to právě naopak. V létě překvapil své příznivce tanečním songem Better We Dance, který nahrál se slovenským DJ Eddiem Senderem.

V současnosti finišuje s přípravami nového autorského alba, které tak bude třetím v jeho diskografii. Vyjít má na podzim. Martin Chodúr nepoleví ani s koncerty. Od září bude každý měsíc uvádět se svou skupinou MACH v ostravském klubu Parník recitál obsahující slavné filmové melodie.