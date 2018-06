Martin Chodúr: Partnerka je na mně finančně nezávislá

Týdeník TÉMA Vychází v pátek Jak se stalo, že zpěvák „zdědil“ po Karlu Gottovi manažera? A proč v Praze bydlí stále v hotelu? Víc se dočtete v týdeníku Téma.

První den roku 2016 se vám narodil chlapeček. Jaký je teď váš život?

Opravdu šťastný. Po dítěti jsme s partnerkou velmi toužili. A Martínek je opravdu moc hodné miminko. Čekal jsem, že to bude mnohem víc náročné. Nemůžu říct, že by mě starost o dítě nějak pracovně omezovala. Můj zpěv má rád, buď při něm spinká, anebo poslouchá (úsměv).

Vy teď ovšem, jak jste sám přiznal, coby čerstvý otec prožíváte přímo přívaly štěstí. Jak se s tím hudebně vypořádáte?

V ostravském Domě kultury jsme měl premiéru nového koncertního programu Martin Chodúr zpívá pro zamilované. Ano, jsem teď maximálně šťastný a proto si myslím, že písně o lásce teď zpívám ještě věrohodněji než dřív. A dívky a ženy, které v mém publiku převládají, to oceňují.

Upravujete kvůli miminku nějak zásadně svůj pracovní harmonogram?

Naštěstí já ani partnerka nemáme pracovní režim až tak striktní, já sám můžu ovlivnit, kdy koncerty budou a kdy ne. Všechno lze dobře naplánovat, koncerty v Praze a Bratislavě chystám například až ve druhé polovině tohoto roku. Mezitím mám menší vystoupení, plesy a firemní akce, které bez problémů stíhám.

Velké turné k novému albu Martin Chodúr 3 neplánujete?

Zatím ne, myslím si, že nejsem zatím v situaci, že bych ho bez problémů vyprodal. Spíš se teď chci zaměřit na jednotlivé koncerty, zkoušet různá města, reakce lidí, dostat se do povědomí. Člověk musí přemýšlet realisticky. Myslím, že patřím do středně velkých sálů a s těmi bývá trošku problém. Publikum do nich chodí na zpěváky, kteří vystupují dlouho, a lidé vědí, co od nich mohou čekat. Pro mne jako v podstatě nováčka je těžké se do těchto sálů dostat a vytvořit tradici, kterou si po léta budovali mí starší kolegové. Není to nemožné, ale musí se tom pracovat postupně.

Cítíte teď jako otec větší tíhu odpovědnosti? Počítáte s tím, že na vás partnerka může být ekonomicky závislá?

Ivonka začala pracovat hned, jak to šlo. Je ředitelkou dvou poboček nadnárodní společnosti v Česku a na Slovensku, takže finančně je zcela nezávislá. Stejně tak jako jsem finančně zcela nezávislý já, takže ekonomickou otázku naštěstí nemusíme řešit.