Narození dítěte vám změní život, říká Martin Chodúr

„Když se vám narodí dítě, změní se vám život. A vy společně s tím človíčkem objevujete znovu svět v jeho jednoduchosti a kráse. A to byla pro mě velká inspirace. S producentem Janem Adamem jsme CD připravovali dva roky. Splnil jsem si sen a vánoční písně jsem si nazpíval s velkým tělesem, s Janáčkovou filharmonií Ostrava. A lidovou koledu jsme nazpívali spolu s talentovanou zpěvačkou Adélkou Řehořovou. Jsem spokojený,“ uvedl Martin Chodúr.

Zpěvákova partnerka Ivona Selníková prozradila, že hektické tvůrčí období na vánočním albu částečně zasáhlo také do jejich rodinného života.

„Martin tou hudbou žije, je pro něj důležité stále něco vymýšlet a tvořit a seznamovat nás s tím. Toto léto bylo specifické, protože venku bylo vedro, zahradník nám upravoval zahradu a Martin si zpíval Pásli ovce valaši. Je hodně pracovitý a cílevědomý a termíny opravdu plnil do posledního puntíku. Zorganizovat tolik lidí bylo opravdu velké dílo a s panem Adamem to zvládli na jedničku. Dalo se to vydržet,“ řekla.

„Martin se nestáhl do tvůrčí ulity, klidně něco chystal a spolu s tím hlídal Martínka. Stalo se mi, že jsem Martínka vezla do školky, pouštěla jsem si v autě Martinovo CD a najednou ze zadního sedadla slyším, jak si syn brouká tátovy písničky. To bylo moc hezké,“ dodala.

Kmotrovství vánočního cédéčka se ujala herečka Hana Maciuchová. „Když jsem byla vyzvána ke křtu, okamžitě jsem řekla ano. Jako malá jsem zpívala koledy za to, že nás Ježíšek neobešel, ale přišel a podaroval nás. A Martin Chodúr nás také podaroval. Nové album je impozantní záležitost svátečního charakteru. Můžete ho poslouchat v období adventu, přes Vánoce a vstoupit s ním do nového roku,“ nešetřila chválou herečka.

Na vydání alba naváže několik vánočních koncertů, 6. prosince v Karlových Varech, 12. prosince v Pardubicích, 20. prosince v Ostravě. Na příští rok pak připravuje Martin Chodúr sérii vánočních koncertů se symfonickými orchestry v Čechách, na Moravě a na Slovensku.