Partnerka Martina Chodúra v těhotenství přibrala jen šest kilo

„Chceme se nechat překvapit, pohlaví nevíme ani my. To až ho uvidíme na vlastní oči. Máme už vybraná jména pro obě verze. Na rodinu se těším nejvíc ze všeho. Je to asi ta nejhezčí a nejdůležitější věc, co se mi v životě mohla stát. Těším se na novou roli otce,“ prohlásil zpěvák.

Dvojice zatím svatbu nechystá. Chce se vzít, ale zatím neví, kdy to bude. Nastávající maminka prozradila, že rodit bude v Ostravě. I přes pokročilý stupeň těhotenství přibrala jen pár kilo.

„Čekala jsem, že mě těhotenství pozmění, ale to nemůžu říct, kromě toho, že jsem přibrala šest kilo. Což není tolik. Cítím to velmi přirozeně, normálně pracuji a nijak mě to neomezuje,“ řekla.

Pár se společně objevil na křtu zpěvákova nového alba. „Tohle album je hodně upřímné, napsal jsem si hudbu i texty sám. Je to mé třetí album, takže značí, že už mám něco za sebou, a zároveň s přítelkyní čekáme rodinu, takže budeme tři. Trojka je pro mě důležitý symbol i hudebně, značí tak spoustu významů,“ vysvětlil Chodúr.