Nejtěžší ranou osudu byla pro Martina Bursíka smrt bratra

Jiří Bursík v roce 1983 emigroval. Horolezecká vášeň ho neopustila ani v zahraničí a bohužel se mu stala osudnou. Martin Bursík se krutou zprávu o smrti bratra v roce 2008 dozvěděl v New Yorku, kde byl s dcerou.

„Byl jsem úplně na dně. Doteď si pamatuji telefonát od bráchova nejlepšího kamaráda z Mnichova. Zeptal se, jestli sedím a řekl mi, že brácha se zabil. Sebrali jsme se a šli do kostela. Protože jsem hledal v tom New Yorku místo, které by mi bylo nějak blízké, kde bych dokázal najednou navázat kontakt s domácím prostředím. Když člověk zajde do katolického kostela kdekoli na světě, tak se cítí jako doma,“ říká Bursík v pořadu 13. komnata, který Česká televize vysílá v pátek večer.

Tragédie zdrtila i jejich matku, která rezignovala na život. Bursík i kvůli ní skoncoval s horolezectvím. Pomohlo jí až narození Bursíkovy dcery Noemi v roce 2009.

„Teprve když k té tragédii dojde, tak si uvědomíš ten dopad na rodinu. Takže ten závěr je, že já mám pětiletou holku. Já bych strašně rád na hory jel znovu, mně to chybí,“ říká Bursík, ale riskovat už nebude.