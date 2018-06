Martin a Tony jdou Pavlovi po krku

Ještě předtím, než zúčtovali s Pavlem, měli VyVolení několikabodový scénář na odpoledne. První atrakcí bylo kreslení Karin, která měla následně obrázky dostat jako dárek.

Téma znělo "Něco na té Karin je" a nemělo jít o portrét, ale vjem, který jednotliví soutěžící z černovlasé krásky mají. Po zadání úkolu z hloučku diskutujících sice vypadl návrh, že by jí nemuseli kreslit jako člověka nýbrž jako zvířátko, ale nakonec vše proběhlo ve vší slušnosti.

Pavle, jsi šulín

Martin to vzal ze široka. Na jeho obrázku byla postava obehnaná tlustou zdí a ostnatým drátem, čímž se snažil vysvětlit, že ke Karin je dlouhá a trnitá cesta. Pavlova Karin připomínala trošku strašidlo a i přes jeho vysvětlování, že je to "pěkná baba, přátelská, prsa akorát". Dostalo se mu za to označení šulín.

Některé obrázky však odrážely spíš samotné autory než Karin. To byl případ hlavně Karolíny - dívka na jejím obrázku svým vypodobněním trošku připomínala onen "televizní" přízrak z filmu Kruh. Karin to doprovodila vysvětlivkami o uzavřenosti, rozdvojené osobnosti a podobně.

O něco později se v ložnici Martin a Tony poměřovali v nejrůznějších parametrech a disciplínách. Tony napůl vážně vyjmenovával vlastnosti a charakteristiky, ve kterých Martina převyšuje. Ten neměl námitky v otázce sexuálních partnerek, ovšem hádal se v případě postavy a hlavně inteligence. Tehdy na Tonyho poznámku, že jeho IQ 84 je lehce podprůměrné, pronesl větu, kterou by stálo za to vytesat někam do kamene poblíž vily:"Já vim, že je to podprůměrné, já sem pospíchal."

Z téhle kratochvíle je vytrhl úkol, ve kterém si Karin zřídila improvizovanou psychologickou poradnu. Každý se u ní jednotlivě střídal a svěřoval se se svými trápeními. Z nerozlučné dvojky T a M nezávisle vypadlo, že nemůžou vystát Pavla a jeho "pohodovost". Tony se do svých výpadů proti Pavlovi opřel, až to vypadalo, že by ho nejradši vynesl z vily hned.

Jeho šance se ale naskytla před zúčtovací tabulí. Tam ve shodě s dalšími čtyřmi VyVolenými poslal Pavla do Duelu. Martin po Zúčtování Pavlovi jasně řekl:"Udělám všechno proto, abys odsud vypadl."

Syrečky na dobrou noc

Pavel pak při plavání v bazénu zřejmě přemýšlel o svém "vítězství", jeho nepřítomnost v ložnici se mu ale krutě nevyplatila.