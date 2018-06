Martha Issová je maminkou, dcera dostala jméno Františka

Holčička přišla na svět v pražské porodnici a herečka podle deníku Blesk rodila deset hodin. Maminka i dcera jsou v pořádku. Pohlaví dítěte si rodiče předtím nenechali zjistit.

Františka je první společné dítě Issové a Ondříčka. Dvaačtyřicetiletý režisér má z předchozího vztahu šestiletého syna Rudolfa.

"Jsem samozřejmě spokojená, když vidím, jak je Martha šťastná. Na miminko se těší celá rodina," prohlásila maminka Issové Lenka Termerová před dvěma měsíci.

Kvůli těhotenství herečky museli tvůrci sitcomu Helena natočit co nejvíc dílů dopředu. Paradoxem je, že Issová hraje postavu Kláry, která by do jiného stavu nikdy nepřišla. A kdyby ano, prý by úplně ztratila charakter.

"U Kláry není vůbec prostor, jak na její postavu navléknout těhotenství. Takže do konce března točím druhou sérii a zbytek bude muset odehrát jiná herečka. Jestli se do seriálu vrátím, bude zřejmě záviset od sledovanosti," řekla ještě v únoru herečka (více čtěte zde).