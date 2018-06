Martha Issová porodí v červnu, s prací ale sekne už za měsíc

"Zatím hraju, jak mi síly stačí, ale cítím na sobě, že hormony uspořádávají myšlenky po svém. Jak mám práci ráda a baví mě, tak vidím, jak jsem myšlenkami stejně někde jinde. Požehnaný stav je to po všech stránkách," řekla iDNES.cz Martha Issová, která spíš než rozhovory o těhotenství upřednostňuje dialogy o práci.

Nejvíc ji momentálně zaměstnává natáčení sitkomu Helena pro TV Nova, který bude mít shodou okolností premiéru v den oslavy jejích jednatřicátých narozenin, 22. března.

David Ondříček a Martha Issová

"Sitkom točím úplně poprvé, tenhle žánr je pro mě osobně složitější, než jsem si představovala. Uvyknout způsobu herectví v sitkomu není úplně jednoduché, ale v začátcích nám hodně pomohl divadelní režisér Zdeněk Dušek, který byl naším jakýmsi hereckým koučem. Od něj jsem leccos pochytila, tak uvidíme, jestli dobře," vysvětlila Issová, jíž osobně je daleko bližší takzvaný "britcom", v němž britští herci jdou často až za hranu toho, co je ještě na obrazovce vstřebatelné.

Paradoxem je, že Martha Issová hraje v Heleně postavu Kláry, která by do jiného stavu nikdy nepřišla. A kdyby ano, prý by úplně ztratila charakter. Tvůrcům nového sitkomu tak nezbylo nic jiného, než s těhotnou herečkou natočit co nejvíc dílů dopředu.

"U Kláry není vůbec prostor, jak na její postavu navléknout těhotenství. Takže do konce března točím druhou sérii a zbytek bude muset odehrát jiná herečka. Jestli se do seriálu vrátím, bude zřejmě záviset od sledovanosti," dodala herečka.

O vztahu Marthy Issové a Davida Ondříčka se veřejnost dozvěděla před rokem. Herečka dříve randila s muzikantem Jakubem Prachařem, režisér zase se sestřenicí Issové Klárou (více zde).