Pohlaví miminka dopředu znát nechceme, říkají Issová a Ondříček

Ještě před narozením druhého dítěte rodina samozřejmě stihne oslavit Vánoce. Herečka se na ně už moc těší a jak říká, je v absolutní pohodě a v očekávání dnů příštích. „Je to tak a hodně se těšíme. Zhruba před měsícem jsem přestala hrát a teď už se v relativním klidu připravujeme na nejkrásnější svátky v roce,“ nechala se slyšet Martha Issová.

„Vánoce jsou každý rok u nás krásné, letos budou o to víc, že, jak bylo řečeno, se pomalu chystáme na další rodinný přírůstek, který by nám měl čáp nebo vrána přinést v březnu. Užijeme si svátky a pak už to skoro přijde,“ prohlásil David Ondříček.

Pohlaví miminka manželé zatím neznají. „Ani to vědět nechceme. Budeme šťastní, ať to bude kluk, nebo holčička. Necháme se překvapit stejně, jako když jsme čekali prvního potomka,“ prohlásil Ondříček, který má z předchozího vztahu ještě syna Rudolfa (13).

Na první těhotenství a narození dítěte Martha Issová vzpomíná ráda. „Je to neskutečná krása. Musím říct, že jsem takové štěstí ještě nepoznala. Mateřství probouzí nějakou ženskost, to není ani možné, aby se to člověka nedotklo. Pociťuji dosud nepoznanou něhu,“ prohlásila v rozhovoru s iDNES.cz v roce 2012.