Martha Issová odchází na mateřskou, prozradila její kolegyně

„Martha Issová nám odchází na mateřskou dovolenou,“ řekla Lenka Krobotová, když ve Studiu 6 mluvila o inscenaci Honey. Tu Dejvické divadlo připravuje ve spolupráci s La Putykou a Marthu Issovou v představení, jehož premiéra je plánovaná na 12. listopadu, vystřídala Jenovéfa Boková.

Martha Issová a David Ondříček už mají dceru Františku (5). Producent má z předchozího vztahu ještě syna Rudolfa (12).

První těhotenství a narození dítěte si herečka užívala. „Je to neskutečná krása. Musím říct, že jsem takové štěstí ještě nepoznala. Mateřství probouzí nějakou ženskost, to není ani možné, aby se to člověka nedotklo. Pociťuji dosud nepoznanou něhu,“ řekla iDNES.cz Martha Issová v roce 2012.

Dalšího potomka si herečka přála, ale nechtěla nic zakřiknout. O tom, že by pořídila sourozence pro dceru, promluvila i po natáčení pohádky Sedmero krkavců, kde byla její postava také těhotná. „Tu touhu by ve mně ten molitanový vaton, co mi dávaly kostymérky pod šaty, určitě nezažehl. Mam ji i bez něj. Až přijde čas, dá-li pánbůh a vůbec, .... o tom se nemá moc mluvit,“ prohlásila před dvěma lety.