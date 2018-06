Issová s Ondříčkem: Dcera s námi ve Varech nebyla, bylo by to stresující

Vzhledem k tomu, že se oba dva pohybují u filmu, jsou u nich návštěvy projekcí filmů samozřejmostí. „Já jsem letos zasedla i v hlavní porotě, tak to ani jinak nejde,“ sdělila v rozhovoru pro iDNES.cz Martha.



Čtyřletá Františka tedy vzhledem k pracovnímu nasazení obou rodičů zůstala doma. „Už jsou jí čtyři roky, takže už je to takový malý člověk. Fanča s námi ve Varech nebyla, protože jsme tam měli oba pracovní povinnosti a bylo by to jak pro ni, tak pro nás spíš stresující,“ pokračovala herečka a její partner jí láskyplně přikyvoval. „Máš pravdu,“ usmíval se.

David letos na festivalu představoval film Anthropoid, na který je velmi pyšný a je rád, že se k němu postupně dostávají pozitivní ohlasy od diváků. „Já jsem moc spokojený, že ten film vzbudil zájem. Lidé se o něm bavili a musím říct, že kdykoli někam přijdu, tak lidé rozebírají Anthropoid. A buď přestanou mluvit, nebo ho pochválí. Spektrum názorů je široké a to je vždycky dobré,“ myslí si režisér filmu.

Nadšení neskrývala ani Martha, která je na svou drahou polovičku náležitě pyšná. „Já jsem ho viděla ve Varech už podruhé. Ten film má strašně silný účinek, velmi fyzický. Na mě to alespoň tak působilo. Člověk celý ten příběh prožije, jako kdyby se stal jemu. Ten dopad já jsem vnímala velmi silně. Ale vlastně mě velmi dojímá a přijde mi hezká ta situace, v jaké film vznikl,“ říká.



„Protože ho natočil anglický režisér, který nám zprostředkoval úplně jiným pohledem náš velký národní příběh. A já si myslím, že je dobré, si tyto momenty připomínat zvlášť v dnešní době, kdy ty hrdinské činy chybí. Ten film v sobě má poselství, že je někdy třeba udělat věc, která je nějakým způsobem staví do nebezpečí, ale přesto má smysl, vybrat si stranu, za kterou člověk bojuje,“ prozradila.

V budoucnu by měla dvojici čekat společná práce na snímku o Emilu Zátopkovi, ale zatím je celé natáčení ve hvězdách. „Máme napsaný scénář od Alice Nelis. Z mého pohledu je strašně krásný a hrozně rád bych ten film natočil. Má to mírný nedostatek, protože zatím na něj sháníme peníze. Až je seženeme, tak budeme mít společnou práci,“ dodal Ondříček.