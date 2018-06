VIDEO: Martha Issová poprvé ukázala dceru Františku. Je to krása, říká

Františka přišla na svět v červnu a je plodem lásky Marthy Issové a režiséra Davida Ondříčka. Do života jim vnesla šťastné chvíle, především pak známé herečce, která mateřství prožívá poprvé.

"Je to neskutečná krása. Musím říct, že jsem takové štěstí ještě nepoznala. Mateřství probouzí nějakou ženskost, to není ani možné, aby se to člověka nedotklo. Pociťuji dosud nepoznanou něhu," řekla iDNES.cz Martha Issová.

"Jsem s Františkou doma pořád, až na nějaké drobné odskočení si k pracím, které nejsou dlouhodobější. Nějak mě to k práci netáhne. A pokud jde o hlídání, občas zaměstnám svoji maminku, občas tatínka, občas Davida, který sice měl hodně práce kolem nového filmu Ve stínu, ale když tady je, tak taky hlídá. A protože samozřejmě stále kojím, jsme jedna na druhé závislá," doplnila herečka.

S malým pokladem vyrazí i na tradiční adventní charitativní bazar do pražské restaurace Café Rozmar, kde už třetí rok po sobě bude sbírat finanční prostředky pro obecně prospěšnou společnost Rozmarýna.

"Už mám doma připravený pěkný balík a myslím si, že se vyskladňuje i to, co se neprodalo loni, takže toho bude pěkná řádka," slibuje velký výběr. "Už jsem o tom řekla všem přátelům, dokonce se najdou i tací, kteří vyštrachají nejen staré věci, ale i novější, jako můj kamarád kadeřník," dodala Issová, podle níž by si měl udělat o víkendu čas každý, kdo si neví rady s originálními vánočními dary.

Martha Issová pořádá dalši charitativní bazar, v němž loni nabízela i šaty z Českých lvů.

"Na našem bazaru můžete najít všechno, na co si jen vzpomenete. Máme tam věci od bizarních postaviček, sošek, fantastických knih, přes věci do domácnosti i oblečení. Prostě všechno," uzavírá Martha Issová.