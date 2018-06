Martha Issová: Prací žijeme a doma mluvíme o všem, co se jí týká

Na všechny filmy partnera kouká a má mezi nimi i jasné favority. Nejvíc ji zaujal ten, ve kterém si zahrál Ivan Trojan a který si vysloužil před dvěma lety dvě sošky Českého lva.

„Nejradši mám Davidův film Ve stínu. A těch důvodů proč ho mám nejraději, je několik. Myslím si, že je to proto, že jsem se toho natáčení účastnila jako Davidova partnerka a prožívala jsem to s ním. A je to pro mě vlastně srdeční záležitost, což už je dáno tím, že jsem byla u toho. Ale zároveň to považuji za jeho nejvyspělejší film,“ sdělila pro iDNES.cz Martha, která si hrdě nosí práci domů.



„My jsme lidé, kteří žijí prací. Máme tu práci strašně rádi a bylo by nemožné, abychom se o ní doma nebavili. Bylo by to hrozně divné a byla by to křeč. Takže mluvíme o všem, co se jí týká,“ sdělila.



Zda má zájem o film po rodičích i jejich dcera Františka (3), ještě není jasné. Zatím jí pořádně nevysvětlili, jak to vlastně v herectví chodí, protože je na to příliš malá. Alespoň jí ale Martha pustila pohádku Sedmero krkavců. Františka z ní příliš nadšená nebyla, ale v budoucnu snad herecký výkon matky ocení.

Natáčení pohádky Sedmero krkavců na hradě Zvíkov na Písecku. Na snímku je Martha Issová v roli Bohdanky.

„Několik pokusů na pouštění pohádky Sedmero krkavců u nás proběhlo. Je tam ale jeden úsek, kdy já procházím docela velkým utrpením a Fany to nedělalo dobře. Takže jsme pouštění pohádky vždycky nakonec přerušili a budeme to dávkovat postupně. A já jí budu vysvětlovat, co vlastně obnáší moje práce a doufám, že jednoho dne se na to spolu podíváme,“ doplnila Martha.

Dcera jí každý den něčím překvapuje a roli matky si opravdu užívá. „Ta síla, se kterou ona do všeho nastupuje, mi někdy bere dech,“ dodala.